Для себя я давно сделала заметку: хочешь быстро и вкусно приготовить горячее, доставай упаковку куриной печенки. Тысяча рецептов к твоим услугам. Мною многие опробованы и даже растиражированы здесь. Но печенки по мотивам сациви не было. Рецепт увидела у шефа Василия Емельяненко, которому, сам признался, его тоже прислали. Раз пошел по рукам, значит, того стоит.

Еще один вариант приготовления печени опробован - по-грузински

Основная кулинарная идея: не посыпать блюдо орехами, а приготовить из них полноценный соус. Мною куриная печень была прямо накануне готовки извлечена из холодильника. Емельяненко на полчаса опускал ее в молоко для смягчения вкуса и чтобы остатки крови оттянуть. Я так обычно не вожусь. По мне, куриная печенка и так нежная. Но в воду кладу, чтобы окончательно обескровить, ну и разморозить в данном случае. Воду я подсолила.

Нарезала полукольцами репчатый лук. Измельчила в ступке орехи. Я готовила буквально одну порцию, на пробу. Печени было немного. При этом орехов я взяла 5 штук.

Печенку промокнула салфеткой, на сильном огне обжарила с одной стороны (на растительном масле), перевернула и засыпала луком. Жарила без крышки, распределяя продукты так, чтобы и лук касался дна сковороды. Хватило 5 минут.

На другой сковороде подсушила немного муки, когда она стала приятно пахнуть, отправила к ней орехи, перемешала и в таком виде поджарила их минуты три, посыпала немного сухими кавказскими специями. Потом огонь - на минимум, к орехам положила сметану и долила немного воды. В сметане жидкости маловато для того, чтобы ореховый соус был нормальной консистенции. Подсолила. Дала минуты 3 прокипеть. Выключила. Добавила нарубленный чеснок. И залила соусом печень. Для подачи (точно по Емельяненко) прогрела на сливочном масле свежайший шпинат и водрузила его сверху.

Внимание! Сациви из курицы подают холодным, курятина в соусе должна настояться. Печень я ела горячей, было вкусно. Небольшую порцию оставила в холодильнике. Попробую.

Ингредиенты

На 150 г куриной печени - половина средней луковицы, ядра 5 грецких орехов, 1 ч. л. муки, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. сметаны с горкой, около половины стакана воды.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ