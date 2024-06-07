В областную палату предпринимателей обратился Серик Жулбарисов, руководитель одноименного ИП, владелец рекламных конструкций в Костанае. Повод - отказ местной исполнительной власти в продлении договора аренды земельного участка для размещения и эксплуатации рекламной конструкции.

У самой непрезентабельной рекламной конструкции, которую нам удалось быстро найти, бетонная подушка была все-таки покрашена

Участок маленький - 0,0012 га, а проблема с ним связанная не то чтобы очень большая, но очень давняя и вязкая. Касается не только этого ИП. Существует ассоциация рекламного бизнеса Костанайской области, которая регулярно на разных площадках рассказывает, каким образом акимат города чинит препятствия тем, кто занимается этим видом бизнеса. Обычно это проволочки с предоставлением в аренду кусочков земли, на которых стоят бетонные подушки, на которых, в свою очередь, располагаются рекламные планшеты.

У этой конструкии основание хорошо облицовано, стойка усилена

Правом временного землепользования акимат областного центра, в отличие от исполнительной власти в других областях, наделяет рекламщиков на короткое время. Каждый год за это право надо биться.

Обозримая история противостояния тянется с 2009 года. Был просвет, но краткосрочный. Помню, как представители акимата упирали на то, что многие рекламные конструкции стоят на землях, под которыми проходят коммуникации, поэтому в аренду отдавать их больше нельзя. Вторая сторона, в свою очередь, предъявляла топосъемку и пакет разрешений, дескать, не сами встали, нам официально позволили. Встречи там и сям перемежались судами. И так все это продолжается.

Led-экраны в городе рекламным компаниям не принадлежат. Крупный бизнес устанавливает их самостоятельно

На самом деле, причина одна - городским руководителям упомянутые рекламные конструкции давно кажутся несовременными и часто неухоженными. Корреспонденты "НГ" осмотрели несколько в центре города, они выглядят вполне нормально - основания укреплены, облицованы, стойки усилены, покрашены... У властей убрать их инструментов практически нет. Из действенных - отказать в земельном участке. Рекламщики же всегда убеждали: мол, дайте аренду более долгосрочную, тогда сможем говорить о модернизации. Те же led-экраны - дорогие рекламные носители. Сегодня в Костанае они принадлежат фирмам, которые занимаются другим бизнесом и пиарят они на них сами себя. Кстати, к ним тоже есть претензии. Например, полиция считает, что яркие экраны с движущимся изображением отвлекают водителей... Одним словом, властям и рекламщикам нужен реально заинтересованный разговор, детальный, конкретный. Выходит, за 15 лет он так и не состоялся.

Фото Галины КАТКОВОЙ