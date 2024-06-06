24-летний житель Лисаковска представлялся изготовителем бань и иных изделий из дерева, выставлял объявления через ОЛХ и WhatsApp. Теперь за неоднократное мошенничество ему грозит до 7-ми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

- Злоупотребляя доверием людей, он назначал встречи с клиентами и даже заключал договоры на изготовление бань и деревянных поддонов, - рассказал начальник отдела по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас МАГУПАРОВ. - Его жертвами в основном становились владельцы частных домов, жители районов Костанайской области. Преступным путем он обогатился на сумму 15 млн тенге.

Подозреваемый был задержан в областном центре в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда ехал на очередную фиктивную сделку.

Досудебное расследование проводится по 27 фактам. Кроме того, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.