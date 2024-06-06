В Казахстане запретят продажу энергетиков лицам до 21 года. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сегодня мажилисмены во втором чтении приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

Выступая с докладом в рамках данного законопроекта, депутат Елнур Бейсенбаев привел данные Агентства по финансовому мониторингу о том, что более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры.

"Не исключено, что эти подростки делают ставки, будучи одурманенными энергетиками. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. В этой связи во исполнение поручения Главы государства принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года", - заявил депутат.