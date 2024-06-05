5 июня 2024, 14:54

Любят наши акимы "прихватизировать" все то, что плохо лежит. Особенно чужие победы или успехи...

Все знают, что Архимед Мухамбетов сделал много, чтобы крупнейший автомобильный концерн КИА пришел в Костанай. Прагматичные корейцы все-таки зашли в наш регион. Газеты сразу же запестрели яркими фото акима области Кумара Аксакалова с крутыми гостями из Страны утренней свежести.... апп, он в струе.

Привезли чехи в наши степи лошадей Пржевальского для восстановления их популяции в исторически родных краях, как наш пострел и тут поспел с бомбической новостью - знайте все, регион то наш до этого уже успешно воспроизвёл былую популяцию сайги...

Наверное, все стада этих наших степных джейранов остановились в это время, дабы переварить неожиданно громогласное заявление главы Костанайской области.

Как? Как он это сделал?

А вы в это верите?