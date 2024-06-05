Фантазер - ты меня называла...
Mars
Любят наши акимы "прихватизировать" все то, что плохо лежит. Особенно чужие победы или успехи...
Все знают, что Архимед Мухамбетов сделал много, чтобы крупнейший автомобильный концерн КИА пришел в Костанай. Прагматичные корейцы все-таки зашли в наш регион. Газеты сразу же запестрели яркими фото акима области Кумара Аксакалова с крутыми гостями из Страны утренней свежести.... апп, он в струе.
Привезли чехи в наши степи лошадей Пржевальского для восстановления их популяции в исторически родных краях, как наш пострел и тут поспел с бомбической новостью - знайте все, регион то наш до этого уже успешно воспроизвёл былую популяцию сайги...
Наверное, все стада этих наших степных джейранов остановились в это время, дабы переварить неожиданно громогласное заявление главы Костанайской области.
Как? Как он это сделал?
А вы в это верите?
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