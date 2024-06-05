В Астане, в Центре настольного тенниса «ADD table tennis center Astana», завершился чемпионат РК среди спортсменов 2013 г. р. и моложе, в котором приняли участие 246 юных мастеров маленькой ракетки из Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны.

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото instagram.com/ttf.kostanay

В течение шести дней определялись победители и призеры в командных соревнованиях, а также в одиночных, парных и смешанном разрядах.

В открывавших чемпионат командных соревнованиях, в которых борьбу за награды вели 19 сборных у мальчиков и 20 - у девочек, после матчей в подгруппах сборная девочек Костанайской области пробилась в финальную восьмерку. Опередив в решающих матчах команды Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской и Туркестанской областей, наши юные спортсменки поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.

Обладательницами бронзовых наград республиканского первенства стали Жания Бекмухамбетова, Диана Акимжанова, Милана Нуртазина, Камила Оспанова и Агриппина Дорощук.





Сборная девочек Костанайской области - бронзовый призер чемпио-ната Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2013 г.р. в командных соревнованиях / Фото instagram.com/ttf.kostanay

Также третье место в командных соревнованиях среди девочек заняла сборная Алматы, а первое и второе места соответственно у команд Карагандинской области и Шымкента. Среди сборных мальчиков победителями стали теннисисты Шымкента.

Абсолютные чемпионы Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2013 г.р. и моложе Жания Бекмухамбетова (Костанай) и Абай Жумагул (Шымкент) со своими тренерами / Фото instagram.com/ttfrk

Выступая в личных соревнованиях, воспитанница ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой, как и в прошлом году, завоевала три золотые медали в своей возрастной группе. Уверенно дойдя до финала в одиночном разряде, Бекмухамбетова одержала в решающем поединке победу над Айим Куандык из Павлодарской области, а третьими призерами здесь стали Шохина Миркодирова из Шымкента и Назерке Болатбек из Туркестанской области.

Затем вместе со спортсменкой из Павлодарской области Аяжан Мурат она дошла до финала в парных соревнованиях среди девочек, где костанайско-павлодарский дуэт был сильнее Адили Алжановой из Кызылординской оласти и Амины Танкыбай из Акмолинской области.

Выступила Жания Бекмухамбетова и в соревнованиях среди смешанных пар вместе с сильнейшим теннисистом в одиночном и парном разрядах Абаем Жумагулом из Шымкента. Одержав победу в финале над Шодиеной Камилжановой из Шымкента и Олегом Яковлевым из Карагандинской области и Бекмухамбетова, и Жумагул стали таким образом абсолютными победителями чемпионата РК среди теннисистов 2013 г.р. и моложе.

Для Жании Бекмухамбетовой в этом году это уже второе успешное выступление в чемпионатах страны. В конце марта в Алматы она стала чемпионкой Казахстана среди спортсменов 2009 г.р. и моложе.