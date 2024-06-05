Вопросы снабжения населенных пунктов качественной питьевой водой рассматривались сегодня, 5 июня, на совещании в областном акимате. Обсуждали, как достигнуть цели, обозначенной главой государства - к концу следующего года обеспечить всем жителям нормальное водоснабжение.

Фото из архива "НГ"

В Костанайской области - 501 населенный пункт, не обеспечены услугами водоснабжения из них 145, расположенных в сельской местности. По официальным данным, в них проживает 41,4 тыс. человек. Запланировано, что до конца этого года 51 село получит чистую питьевую воду, в 2025 году - еще 91.

Кроме строительства водопроводов, что не всегда возможно и не всегда экономически целесообразно, государственные программы в сфере водообеспечения предусматривают и такой вариант, как установку в селах пунктов раздачи воды. Отношение к ним у населения неоднозначное, в прошлом году на заседании рабочей комиссий депутаты областного маслихата обращали внимание на то, что в некоторых населенных пунктах люди ими не пользуются вовсе, а оборудование не из дешевых.

- В Костанайской области 45 сел отказываются от установки пунктов раздачи воды, так как во дворах имеются колодцы и скважины, - сообщил на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ.

В Алтынсаринском районе – 6 сел, Амангельдинском – 14, Аулиекольском – 10, Б. Майлина – 13, Денисовском – 6, Джангельдинском - 2, Житикаринском – 2, Камыстинском – 5, Карабалыкском - 12, Карасуском – 8, Костанайском – 17, Мендыкаринском – 17, Наурзумском – 3 , Узункольском – 12, Федоровском – 12, в Аркалыке - 6 сел.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ уточнил, как оформляются такого рода отказы, учитывается ли мнение всех жителей.

Руководитель управления ответил, что используется методика, которая обязывает акиматы проводить сходы с населением, вести при этом обязательную видеофиксацию. Так что решение в итоге принимает сельское сообщество.