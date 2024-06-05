Тонировку передних боковых стекол на авто предложили вернуть в Казахстане
На сайте epetition.kz создали петицию, адресованную Министерству внутренних дел. Авторы коллективного заявления просят разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей, передает Tengri Auto.
Фото: Freepik
На данный момент петиция собрала 1931 подпись.
"Просим Вас внести изменение в разрешительные документы и разрешить тонирование передних боковых стекол авто и лобового стекла атермальной пленкой (почти прозрачная изнутри). Во многих странах есть возможность тонировать передние боковые стекла для сохранения интерьера авто и здоровья водителя и пассажиров. Мы, граждане, готовы рассмотреть удорожание страховки либо уплату разумной (до 100 долларов) пошлины в бюджет государства для получения разрешения на тонирование авто", - говорится в сообщении.
Отметим, что сбор подписей будет активен до 24 ноября 2024 года.
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