На сайте epetition.kz создали петицию, адресованную Министерству внутренних дел. Авторы коллективного заявления просят разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей, передает Tengri Auto.

Фото: Freepik

На данный момент петиция собрала 1931 подпись.

"Просим Вас внести изменение в разрешительные документы и разрешить тонирование передних боковых стекол авто и лобового стекла атермальной пленкой (почти прозрачная изнутри). Во многих странах есть возможность тонировать передние боковые стекла для сохранения интерьера авто и здоровья водителя и пассажиров. Мы, граждане, готовы рассмотреть удорожание страховки либо уплату разумной (до 100 долларов) пошлины в бюджет государства для получения разрешения на тонирование авто", - говорится в сообщении.

Отметим, что сбор подписей будет активен до 24 ноября 2024 года.