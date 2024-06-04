В Семее прошел пятый, решающий матч полуфинального противостояния стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в котором местный клуб принимал «Аят».

Жеже (№10) против экс-игрока «Аята» Рината Турегазина из «Семея» / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

На кону стояли путевка в финал чемпионата страны и право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу в следующем сезоне.

В предыдущих четырех матчах полуфинала команды одержали по две победы, причем рудничане были сильнее в первых матчах и в Семее (6:5 по пенальти), и на паркете «Аят Арены» (7:3), а «Семей» оба раза брал реванш 5:0 - дома и 3:2 - в гостях, проигрывая со счетом 0:2.

Первый тайм пятого матча, который собрал на трибунах 3852 болельщика, прошел в очень напряженной борьбе. Счет в нем на 4-й минуте открыли хозяева, в составе которых отличился Тейшейра после диагональной передачи Акжола Дарибая. А за шесть минут до окончания тайма удвоил преимущество своей команды Дедезиньо, отличившийся таким образом во всех полуфинальных матчах - 2:0.

Рудничане во втором тайме больше владели мячом, однако голевые моменты в основном создавали хозяева. Ближе к середине тайма в одной из контратак Кайо Торрес прошел с мячом вдоль боковой линии и от лицевой линии сделал передачу в центр Дедезиньо, который пробил по воротам с линии штрафной площади. Мяч попал в левую штангу, затем от нее в противоположную стойку и вылетел на площадку, где первым у него оказался игрок «Семея» Ришат Котляров, с ходу пославший его в сетку ворот.

Проигрывая со счетом 3:0, «Аят» за семь минут до окончания поединка заменил вратаря Дмитрия Бондарева на пятого полевого игрока, роль которого выполнял Антон Рындин, но ход встречи гостям переломить не удалось. А за две минуты до финального свистка Торрес заставил ошибиться перед воротами «Аята» Лукаса Розенски и отправил еще один мяч в ворота рудненского клуба, установив окончательный счет матча - 4:0.

Таким образом вторым финалистом чемпионата Казахстана стал «Семей», который проведет пятиматчевую серию за золотые медали с действующим чемпионом страны «Кайратом», переигравшим в полуфинале в трех матчах «Атырау» (4:1 и 7:0 - в Алматы и 7:4 в Атырау).

«Аят» теперь ждет также пятиматчевая серия игр до трех побед одной из команд с «Атырау» за бронзовые медали чемпионата.

Первые два матча финальных серий пройдут на паркете лучших команд в этих противостояниях по итогам регулярного чемпионата - «Кайрата» и «Аята», третья и при необходимости четвертая встречи буду сыграны на паркете соперников, а если потребуется и пятая игра, то она пройдет вновь на площадке сильнейшего клуба. Даты проведения финала и игр за третье место: 8 и 9 июня - первые матчи, 15 и 16 июня - ответные матчи и 21 июня - пятый матч (при необходимости).