Такова оценка областного управления здравоохранения. Износ большинства зданий, в которых располагаются государственные медучреждения, составляет около 60%. Что из этого следует, обсуждали 3 июня на совещании в акимате города.

- Такое состояние не позволяет в полной мере качественно оказывать медицинскую помощь, внедрять современные, новые технологии, - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Даулет ЖАКИПБАЕВ. - Текущие и капитальные ремонты позволяют снять проблемы на время. Актуально строительство городской многопрофильной больницы, которое планировалось, но на сегодня проект приостановлен. В других регионах Казахстана такие проекты активно продвигаются. Строительство больницы, включающей хирургический, терапевтический, перинатальный и онкологический блоки, позволило бы на 50 лет закрыть вопрос в Костанае.

Докладчик отметил также низкий, либо средний уровень цифровизации в городском здравоохранении

- Если его медицинская часть оцифрована благодаря медицинским информационным системам, то цифровизация немедицинской части этой сферы оставляет желать лучшего, - сказал докладчик, - я имею в виду внутренний и внешний электронный документооборот, регистрацию и фиксацию тепловых и энергетических потерь, которые имеются в устаревших зданиях. То есть на сегодня нет точных данных, сколько реально здание потребляет воды или электроэнергии. Зная это, мы могли бы оптимизировать и снизить немедицинские расходы.

Отдельно Жакипбаев остановился на кадровом обеспечении. Сегодня в Костанае дефицит медицинских работников составляет около 40%. В больницах и поликлиниках 30% работающих - люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Фото Галины КАТКОВОЙ