До семи лет тюрьмы грозит костанайцу за похищенные 20 тыс. тенге
4 июня 2024, 12:02 | Криминал
Мужчина открыто угрожал продавцу ножом, чтобы забрать деньги. В итоге он получил 20 тыс. тенге. Инцидент произошел 31 мая, около 9 часов вечера, в одном из магазинов по улице Карбышева.
Сотрудники СОБР, задержавшие подозреваемого. Жанболат Жаутин в центре
- По поступившей ориентировке в одной из квартир установили и задержали 33-летнего местного жителя, - рассказал старший инспектор СОБР ДП Костанайской области Жанболат ЖАУТИН.
Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. За совершенное преступление мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники СОБР раскрыли 22 преступления.
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