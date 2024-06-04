Мужчина открыто угрожал продавцу ножом, чтобы забрать деньги. В итоге он получил 20 тыс. тенге. Инцидент произошел 31 мая, около 9 часов вечера, в одном из магазинов по улице Карбышева.

Сотрудники СОБР, задержавшие подозреваемого. Жанболат Жаутин в центре



- По поступившей ориентировке в одной из квартир установили и задержали 33-летнего местного жителя, - рассказал старший инспектор СОБР ДП Костанайской области Жанболат ЖАУТИН.



Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. За совершенное преступление мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы.



В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники СОБР раскрыли 22 преступления.