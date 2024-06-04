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Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в Костанае

4 июня 2024, 09:17 |  ЖКХ

Дополнение в план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В среду, 5 июня, запланированы работы на подстанции еще в одном районе областного центра. Предыдущий план работ смотрите здесь.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами 5 июня будет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 639 (работы на ТП)

с 10:00 до 13:00

  • ИП Сорокин, 
  • Офис, 
  • ТОО Давион, 
  • Салон массажа, 
  • магазин Автолюкс, 
  • Промкомплект.

Частный сектор:

  • 6 мкр 7-15, 38-45

Спальный сектор:

  • 5 мкр 10а, 14.