Дополнение в план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В среду, 5 июня, запланированы работы на подстанции еще в одном районе областного центра. Предыдущий план работ смотрите здесь.

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В связи с работами 5 июня будет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 639 (работы на ТП)

с 10:00 до 13:00

ИП Сорокин,

Офис,

ТОО Давион,

Салон массажа,

магазин Автолюкс,

Промкомплект.

Частный сектор:

6 мкр 7-15, 38-45

Спальный сектор: