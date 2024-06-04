Еще один район добавили в график отключения электроэнергии в Костанае
4 июня 2024, 09:17 | ЖКХ
Дополнение в план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В среду, 5 июня, запланированы работы на подстанции еще в одном районе областного центра. Предыдущий план работ смотрите здесь.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами 5 июня будет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП- 639 (работы на ТП)
с 10:00 до 13:00
- ИП Сорокин,
- Офис,
- ТОО Давион,
- Салон массажа,
- магазин Автолюкс,
- Промкомплект.
Частный сектор:
- 6 мкр 7-15, 38-45
Спальный сектор:
- 5 мкр 10а, 14.
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