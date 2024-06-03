Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 миллионов тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу (АФМ).

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Установлено, что хищение осуществлялось через выделение и перечисление бюджетных денег на техническое сопровождение информационной системы "Единый электронный архив документов" повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий, на уже выполненные работы.

При этом техническая спецификация информсистемы ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику системы по фиктивным актам выполненных работ.

"Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц", - сообщили в АФМ.

Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT–компании к 6,5 года лишения свободы с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет.

Приговор в законную силу не вступил.