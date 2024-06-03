Неделю назад аким города Марат ЖУНДУБАЕВ заявил, что от торговых рядов на проезжей части ул. Шевченко, Костанай избавится. Планировал встретиться с собственником земельного участка, предложить ему условия, на которых земля будет возвращена государству. Встреча состоялась.

Фото из архива "НГ"

- У владельца участка, Бориса Всеволодовича Кузнецова, понимание в целом есть, что мы будем там открывать полностью дорогу. Но говорил, что торгующие собираются встречаться со мной, в акимат придут. Не надо приходить. Работайте до следующего марта. Но с марта 2025 года там будем делать тротуар и дорогу. Других вариантов там не будет, - сказал аким сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании.

Упомянул он также и ситуацию с участком дороги по ул. Рабочей, который находится на территории частного предприятия. Переговоры с предпринимателем приемлемыми для обеих сторон договоренностями не завершились. По словам акима города, впереди - процедура принудительного изъятия.