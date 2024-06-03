Здесь планируют расширять дороги. Иначе в дальнейшем, по словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, там возникнет транспортный коллапс. О проблеме говорили сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании.

Чтобы пропустить наш автомиболь, встречной машине пришлось прижаться к обочине между припаркованных авто / Фото Ксении РЕБИК

- Остановили реализацию проекта полностью из-за запроектированной инфраструктуры, - сказал аким города. - Дороги, которые существуют сегодня, это фактически 4-метровые проезды. Для микрорайона на 78 домов так не пойдет. Что такое 4 метра? Завтра подъедет машина к школе, сломается, да просто остановится - и вторая машина уже не проедет.

Когда сегодня корреспондент «НГ» делал снимки для этой информации, водитель встречной машины вынужден был остановиться и прижаться к обочине, уступая проезд. Дорога реально выглядит как внутриквартальная.

В акимат города уже приглашали проектировщиков, советовались, что делать. Есть варианты.

Там, где дома уже стоят, планируют расширить те самые 4-метровые проезды хотя бы до 6 метров. Там, где многоэтажек еще нет, запроектированные дороги расширят больше. В том числе за счет бульварной зоны, которая запланирована по центру микрорайона.

- Да, возможно, расширение будет за счет зон зеленых насаждений, - сказал Марат Жундубаев, - думаю, это не так страшно. Страшно, когда скорая не сможет проехать или пожарная машина. Не знаю, как ПДП утверждали и оставили микрорайон с такими дорогами. Будем корректировать. Лучше исправить, что возможно, пока все дома не построили.

Строительство в этом районе началось в 2020 году. В нем возводили дома в том числе и по гусударственным программам. По словам акима, теперь реализация проекта застройки «немного затянется». И потребует финансовых вложений. Предварительно — около миллиарда тенге, в том числе из-за необходимости переукладки коммуникаций.