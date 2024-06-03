В акции, которую провели в субботу, 1 июня, приняли участие более 300 человек. Велосипедисты стартовали от бульвара Молодежи в 10:00 и финишировали на Набережной 25-летия Независимости по ул. Гашека.

- С начала года сотрудники полиции выявили 140 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, - рассказала "НГ" старшая оперуполномоченная по ОВД управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Общий вес изъятых веществ составил 30 кг, в том числе синтетических наркотиков - 1,5 кг. Проблема очень острая - с каждым годом все больше молодых людей, в том числе студентов, занимаются распространением наркотических веществ. Мы должны сообща бороться с этим злом. И, возможно, тогда добьемся хороших результатов.

Организаторами пробега выступили управление по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, отделы образования и физической культуры и спорта акимата Костаная. ОО "Велосообщество "Костанай" и акимат города.

- По моим оценкам, в велопробеге приняли участие около 350-400 участников, включая школьников и учителей, - отметил председатель ОО "Велосообщество "Костанай" Канат САГУМБАЕВ. - Общая протяженность маршрута - 10 км. Подготовка велопробега началась заранее. Мы с организаторами встречались несколько раз и обговаривали все детали, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для каждого. Безопасность превыше всего, поэтому нас сопровождали сотрудники полиции и скорой помощи. Подобные мероприятие приносят свой вклад. Дети задумываются и понимают, что наркотики - это плохо. Также все участники своим действием показали, что они за здоровый образ жизни. Встать 6-7 часов утра, подготовиться и приехать на старт - это тоже показатель.

Владислав ЯСЮК, ученик школы № 14, принял участие в велопробеге вместе с друзьями.

Ясюк Владислав (справа)

- Я думал, что будет сложнее и буду отставать, так как я впервые участвовал в подобном марафоне, но в принципе мне удалось комфортно проехать такое расстояние. - говорит он. - По ощущением казалось, что я ехал часа два, на деле мы проехали за 40 минут. Погода была отличная, ветерок местами спасал от духоты и жары.

- Мне очень понравилось атмосфера велопробега. - добавляет Алишер АБДУСАЛИМ. - Я участвовал во второй раз в таком спортивном мероприятии. Я часто езжу на своем велосипеде и не представляю свою жизнь без него. Иногда в день проезжаю 30-40 км, поэтому на велопробеге мне не хватило нагрузки.-

Алишер рассказал. что он учится в СШ № 1, занимается боксом и ради пробега пропустил тренировку.

Алина ВЕСЛЕНЕВА тоже спортсменка - тренируется в секции лыжного спорта в ДЮСШ № 3, на пробег пришла с друзьями.

- Мы провели время вместе с пользой, - поделилась она. - Подобные мероприятия не только сближают людей, но и показывает подрастающему поколению пример здорового образа жизни.

В конце мероприятия бельгийская овчарка Тесла, служебная розыскная собака центра кинологической службы показала как ищут наркотики.

Велопробег также был приурочен к Международному детскому дню. Принявших участие детей ждала развлекательная программа с песнями и танцами и около 200 рюкзачков со сластями.

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова