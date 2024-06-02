Матч между «Тоболом» и «Кайсаром» на поле стадиона «Центральный» открывал программу 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер лиги.

Команда ФК "Кайсар" после победы в матче с "Тоболом" / Фото instagram.com/fckaysar_official/

Костанайцы в последних двух турах потерпели минимальные гостевые поражения и с 12-ю набранными очками по-прежнему занимали седьмую строчку в турнирной таблице, а кызылординцы все свои 9 очков набрали в пятиматчевой беспроигрышной серии, которую намеревались продолжить и в Костанае.

В стартовом составе «Тобола» на матч против «Кайсара» место в воротах занял Стас Покатилов, линию обороны составили Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, в средней линии играли Евгений Шахов, Ахмед Эль-Мессауди и Эдедем Эссьен, а в атакующую линию были выдвинуты Игор Иванович, Давид Энен и Ислам Чесноков.

Хозяева постарались прибрать инициативу с первых минут встречи, и уже на 2-й минуте Шахов пробил по воротам с дальней дистанции, но его удар заблокировали защитники. В ответной атаке по левому краю Айбар Жаксылыков, получив мяч перед штрафной площадью, сместился в центр, пройдя Ндиайе и из-под ноги Асранкулова опасно пробил из центра по воротам, но мяч пролетел рядом с правым верхним углом. На 6-й минуте Ндиайе, отобрав мяч у центральной линии на своей половине поля, прошел с ним по левому краю почти до лицевой линии и оттуда сделал передачу верхом в центр штрафной площади Ивановичу, но украинский полузащитник гостей Виталий Приндета головой выбил мяч.

На 13-й минуте первый угловой удар в матче заработали гости, а после подачи от правого углового флага белорусский защитник «Кайсара» Руслан Юденков, выиграв борьбу за место перед воротами у Шахова из центра вратарской площадки пробил по воротам, но Покатилов в броске отбил мяч. Йован Пайович, попытался добить его в левый нижний угол ворот, но Асранкулов в падении выбил мяч из ног черногорского защитника гостей. А после подачи уже от левого углового флага Покатилов кулаками выбил мяч.

Через три минуты Энен слева вошел в штрафную площадь, у ее угла получил мяч и был атакован сразу двумя защитниками кызылординского клуба - толкавшим его в спину Адилетом Кенесбеком и выбивавшим мяч из ног Пайовичем, после чего оказался на газоне, с которого поднялся только после помощи бригады медиков клуба. Вскоре Габарев оказался на газоне после грубой атаки на него Юденкова недалеко от центральной линии на правом краю. На 20-й минуте на противоположном краю с аналогичной грубостью Кенесбека столкнулся выбивавший в подкате мяч Энен. Через две минуты Кенесбек вновь сбил Энена у левой боковой линии, и только после этого нарушения дело дошло до желтой карточки. А между тем темп игры заметно сбивался после всех этих нарушений, происходивших далеко от ворот гостей. Однако уже через две минуты белорусский нападающий «Кайсара» Валерий Громыко откровенно толкнул в спину Габараева у правой боковой линии.

На 26-й минуте Габараев почти от правого углового флага сделал передачу низом во вратарскую площадку Эль-Мессауди, но в последний момент Пайович выбил мяч за лицевую линию буквально из ног марокканского полузащитника.

«Тобол» больше владел мячом и продолжал атаковать, но защищавшиеся почти всей командой гости справлялись с этими атаками, при этом проводя свои быстрые контратаки. На 34-й минуте хозяева заработали очередной угловой удар на правом фланге, и Иванович попытался закрутить мяч под перекладину, но тот из-за сильного ветра пролетел выше ворот. Через пять минут после контратаки «Кайсара» и скидки головой с правого края Приндета пробил с лету из центра с линии штрафной площади, мяч попал ногу стоявшего в районе 11-метровой отметки Юденкова, который с разворота нанес удар по воротам, но Покатилов отбил мяч и вторым касанием поймал его. На последней минуте тайма атаку «Тобола» по правому флангу продолжил Иванович, через центр переведя мяч на левый край Асранкулову, а тот сделал подачу верхом на правый край штрафной площади. Чесноков после борьбы за мяч на «втором этаже» нанес удар по воротам с острого угла с линии вратарской площадки, но вышедший навстречу российский голкипер «Кайсара» Степан Сикач в падении грудью отбил мяч.

Второй тайм начался с активных действий гостей, заработавших штрафной удар на дальних подступах к воротам соперника. А на 51-й минуте Юденков получил мяч после ввода его из-за правой боковой линии, сделал передачу с дуги штрафной площади на ее левый край открывшемуся там Громыке, который вторым касанием пробил из-под ноги Младеновича в дальний нижний угол, и Покатилов в прыжке не смог спасти свою команду - 0:1.

Через три минуты еще один опасный момент возник у ворот «Тобола», когда белорусский нападающий гостей Василий Совпель открылся на правой половине штрафной площади и получил мяч, но пробить ему по воротам помешал Габараев. Гости пытались развить свой успех, и уже на 56-й минуте Асранкулов отбил мяч после удара по центру с дуги штрафной площади капитана «Кайсара» Думана Нарзилдаева.

«Тобол» ответил длительной атакой, в ходе которой три опасных удара были заблокированы игроками защищавшегося всей командой кызылординского клуба, а завершилась она угловым ударом. На 67-й минуте тренерский штаб «Тобола» провел первые замены, поменяв на поле Эссьена и Ивановича на Еркина Тапалова и Радослава Цонева. Однако гости сумели через две минуты перевести игру на половину поля костанайского клуба, которую мяч долго не покидал. Наконец, покинув ее на 74-й минуте, он был быстро доставлен Цоневым по левому флангу к штрафной площади гостей, а после подачи в центр Тапалову, тот опасно пробил с линии штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Через две минуты Ндиайе заработал угловой удар на левом краю атаки. Цонев подал от углового флага в район 11-метровой отметки, откуда Миладинович после борьбы на «втором этаже» скинул мяч Тапалову, который с ходу пробил в правый нижний угол ворот. Вратарь «Кайсара» в падении отбил мяч, но его подобрал на правом краю вратарской площадки Чесноков и ударом в ближний угол ворот сравнял счет - 1:1.

Через две минуты Ндиайе от своей штрафной площади отдал мяч Асранкулову, тот еще дальше - в штрафную площадь Жумашеву, который подстроился под него и пробил в ближний нижний угол ворот, но Сикач в падении отбил его на угловой. После подачи Цонева на ближнюю штангу мяч отбил головой Кенесбек и в итоге он оказался в центре штрафной площади у Жумашева, но его удар заблокировал Пайович. После продолжения атаки Шахов ударом через себя отдал мяч открывшемуся на правом краю штрафной площади Чеснокову. Но автор гола при приеме мяча далеко отпустил его от себя, и подоспевший к нему тот же Пайович разрядил обстановку у ворот.

На 84-й минуте Руслан Валиуллин заменил на поле Габараева, а Годберг Купер вышел вместо Шахова. Через минуту Эль-Мессауди сделал передачу с правого края к дальней штанге, где Купер не совсем удачно остановил мяч, который от него отлетел в ближний нижний угол ворот. Вратарь в падении поймал мяч, опередив при этом итальянского нападающего, попытавшегося также в падении добить его в сетку ворот. На 89-й минуте «Тобол», вдвое дольше по времени владевший мячом в матче, заработал два подряд угловых удара на правом фланге, но опасности воротам соперника они не принесли. А на последней минуте основного времени вышедший на замену у гостей Тохтар Жангылышбай пробил по воротам с той же точки, откуда и был открыт счет в матче, но на этот раз Покатилов отбил в падении мяч.

На первой добавленной минуте гости заработали штрафной удар на правом краю метрах в 13-ти от угла штрафной площади, но при его розыгрыше никто к мячу не успел, и тот пролетел рядом с левой стойкой ворот. А вскоре вышедший на замену узбекистанский нападающий «Кайсара» Шохназар Норбеков, догоняя мяч, катившийся по правому краю в сторону лицевой линии, столкнулся с Ндиайе, после чего оба оказались на газоне. И арбитр встречи Денис Измайлов из Талдыкоргана назначил штрафной удар в сторону ворот «Тобола» в метре от правой линии штрафной площади. Нарзилдаев при розыгрыше этот стандарта откатил мяч в направлении центра Норбекову, и тот с двух метров от линии штрафной площади пробил по воротам. Покатилов среагировал на удар, но мяч попал сначала в носок ноги пытавшегося отбить его Цонева, затем в стоявшего перед вратарской площадкой Валиуллина и изменил направление полета. Голкипер «Тобола» успел отбить мяч, но тот от рук Покатилова покатился в правую он него штангу и о нее закатился в сетку ворот - 1:2.

На третьей из четырех добавленных минут Ндиайе слева от центральной линии сделал диагональную передачу к правому углу штрафной площади Чеснокову, который в борьбе с Куанышем Калмуратовым откатил мяч назад Цоневу, а тот сделал подачу в штрафную площадь Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник головой послал мяч в правый угол ворот, но Сикач в броске отбил его.

Следующий тур чемпионата пройдет 15 и 16 июня, а «Тобол» в первый день будет принимать на своем поле «Кайрат».