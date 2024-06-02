Футболисты костанайского "Тобола" потерпели неожиданное поражение на своем поле в матче с кызылординским "Кайсаром" в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Главный тренер "Тобола" Милич ЧУРИЧ прокомментировал матч, передают Vesti.kz.

Фото: instagram.com/fctobol

- Как и ожидали, игра получилась тяжелой. Соперник демонстрирует специфический футбол и сегодня они выиграли. У нас были хорошие моменты, необходимо было их реализовывать. У команды было огромное желание победить, и они отдали все силы на поле. Может быть, как раз пауза пойдет нам на пользу, потому что нам нужен определенный отдых, чтобы перезапустить свои мысли, свое отношение, в некоторых моментах – самоотдачу. Я уверен в этом. Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать, они заслуживали большего", - приводит слова Чурчича пресс-служба костанайского клуба.

Встреча, состоявшаяся в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились кызылординцы усилиями Валерия Громыко на 51-й минуте. Хозяева отыгрались на 76-й благодаря голу полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Развязка наступила на 90+2-й минуте, когда Шохназар Норбеков принес победу "Кайсару".

После этой игры команды временно стали соседями по турнирной таблице, имея в активе по 12 очков. "Тобол" находится на седьмом месте, "Кайсар" - на восьмом. На первом месте с 16-ю очками расположился ФК "Ордабасы".