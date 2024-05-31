31 мая 2024, 17:02

Первое повышение минимальной цены запланировано на 1 июля.

Минфин разместил на сайте открытых НПА проект изменений в приказ об изменении минимальных цен на табачные изделия. В документе указано, что сигареты, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком подорожают за год дважды, минимум на 50 тенге.

«Утвердить минимальные розничные цены в размере: 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно; 870 тенге с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Напомним, с 1 января 2024 года цены выросли с 710 до 770 тенге.

Казалось бы, ну сколько можно? Оказывается можно бесконечно, как бесконечная степь в глазах наших чиновников.

В этом благородном соревновании за здоровье сограждан, мы уже обогнали Европу. Аллилуйя…

Возьмем к примеру Германию (гугл ньюс). Средняя цена за пачку сигарет в привычной упаковке – 7 евро. Средняя зарплата – 4323 евро. Пачка в день – 200 евро в месяц.

А теперь родной Казахстан (гугл ньюс). Средняя цена за пачку – 820 тенге. Средняя зарплата 380000 (не смейтесь пожалуйста) тенге. Пачка в день – 24600 тенге в месяц.

Так сколько же получается в процентном отношении, потребление табака к зарплате.



Считаем:

Х = 200*100 % и делим на 4323 = 4.62 %. Германия

Х = 24600*100 % и делим на 380000 = 6.47 %. Казахстан



В Германии потребление табака, обходится дешевле, чем в Казахстане. Немного абсурдно, да? Где Германия и где мы? Но справедливости ради стоит отметить, мы их сделали, в этом вопросе.

Посмотрим на наших соседей. Там повышение цены на табак, привело к потере бюджетом 150 млрд рублей в год – 1.657 млрд долларов. И куда утекли эти денюжки в основном, угадайте с 1 раза. Правильно - в Беларусь. Ну там еще немного в Армению, Киргизию. Но в основном в Беларусь. Как это происходит – отдельная история, но табачка в Беларуси работает без выходных. При этом в России отмечают снижение потребления табака. Надо полагать они в основном смотрят на статистику продаж – наивные…

Старая киргизская поговорка гласит: « Умный учится на ошибках соседа, но есть и необучаемые». Сейчас после нескольких повышений табачных изделий, наши граждане (не все, но часть) работают на киргизскую экономику, потребляя киргизскую табачку. Цена киргизских сигарет 500 тенге. Говорят бывает и дешевле. Но, на одной точке я брал Мальборо по 500 (чисто в ознакомительных целях), с нашим Мальборо не сравнить. Качество киргизской табачки похуже, но народ привыкает ко всему и к этому привыкнет. Я знаю многих, которые уже год покупают именно эти сигареты. У нас на работе из 8 курящих – 3 курили эти сигареты. А ведь эти деньги идут мимо нашего бюджета…

У курящего человека уже выработалась многолетняя привычка курить. Не надо его лишать этой радости. Бывают стрессовые ситуации, покурил и стало легче. У некоторых это единственная радость, если жизнь тяжелая или работа. Зачем повышать цену доступа? Бороться канешно надо, но не бесконечным повышением цены. Есть молодое поколение, боритесь за него, продвигайте культурные и здоровые ценности…

Может в правительстве думают, что повышая цену на табачку, человек задумается, бросит курить, детишкам на конфеты больше останется… Скорее всего именно детишки и пострадают – конфет станет меньше. Либо бюджет пострадает.