В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Подать жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов стало возможно через бот-платформу EgovKzBot2.0, передает Tengrinews.kz.

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Инициатором и разработчиком данной функции выступили Агентство по делам государственной службы и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс. Теперь в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг гражданам достаточно ввести данные учреждения-услугодателя в Telegram-бот EgovKzBot2.0 и направить свои комментарии, предложения или жалобы. Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг и прочее", - сообщили в пресс-службе агентства.

Как заверили в агентстве, все поступившие жалобы и предложения рассматриваются и предоставляется обратная связь, вопросы решаются в кратчайшие сроки.