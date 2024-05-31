На днях от должности вице-министра здравоохранения был освобожден Вячеслав Дудник. Причину такого кадрового решения объяснили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вячеслав Дудник. Фото:gov.kz

Как говорится в ответе Генпрокуратуры на официальный запрос редакции, Дудник лишился своего поста после вынесенного прокурорами акта надзора.

"По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов. Это одно из приоритетных направлений надзорной деятельности, где основной задачей является эффективное решение проблем, защита прав и законных интересов инвесторов. В рамках данной работы выявлено, что Министерство здравоохранения по 4 инвестиционным проектам не исполнило 8 поручений инвестиционного штаба. В этой связи по акту надзора Генеральной прокуратуры за неисполнение поручений инвестиционного штаба вице-министр здравоохранения Дудник В.Ю. освобожден от занимаемой должности",- сообщили в надзорном органе.

При этом в Генпрокуратуре напомнили об установленной персональной ответственности руководителей центральных государственных органов за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений инвестиционного штаба в соответствии с указом Президента "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны".

"В целом на сегодня прокуроры разрешили 225 проблемных кейсов инвесторов. Указанная работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры", - добавили в ведомстве.