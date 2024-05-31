Зал на втором этаже картинной галереи едва вместил более сотни работ, выполненных в разных техниках и жанрах. Их авторам от 4 до 17 лет, и все они занимаются в разных творческих студиях Костаная.

Всего на выставке представлены 16 студий: ИП «Сейлова Светлана Муратовна», ИП «Магажанова Лаззат Полатбековна» детский центр развития «Bastau», «ИП «Тажитаева А.С.», ИП «Рахимова А.Е.» детская студия «Моя академия», ТОО «Alaman Kostanay», ИП «Аман Али», ИП «Чудо-чадо Костанай», ОФ «Городской фонд по работе с детьми и молодёжью «Надежда» студия «Малыш», ИП «Анкауов Баглан Кызылбаевич», ИП «Видеркер», ИП «Айсултан», ИП «Байжанова Центр развития Aiva», Художественная студия «Картина маслом» и ОО «Детская инклюзивная академия».

Сейтенова Айлана, 9 лет, "Волшебный лес", гуашь, холст, ТОО Alaman Kostanay

Сюжет, технику и жанр каждый автор выбирал сам, давая выход личным порывам и воплощая только свои задумки. Но каждый талант нужно взрастить, направить, дать ему необходимые навыки. Поэтому так важно влияние педагога в любом творческом воспитании, будь то «музыкалка», «художка» или театральный кружок.

Судя по работам, представленным на выставке, каждый из авторов встретил своего Учителя. Значит, наш край богат на кадры, совмещающие художественный и педагогический талант (такой сплав дорогого стоит). А ещё художники-педагоги очень переживают за своих учеников, искренне радуются каждому их шагу в искусстве, поэтому с готовностью приняли участие в подготовке выставки.

Гордиенко Глеб, 11 лет, "Крутой пес", гуашь, холст, ТОО Alaman Kostanay

Открытие выставки «Балалар әлемі (Мир детей)» не случайно состоялось на самом излёте мая: учебный год закончился, впереди длинные летние каникулы, совсем-совсем близко Международный день защиты детей. Собственно, выставка и посвящена этой дате.

- Это самая красивая экспозиция из тех что были за этот год, - сказала руководитель отдела изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея Сая КАЛИНОВА. – Я очень люблю детские выставки ещё и потому, что на них приходят самые близкие - те, кто сопереживает начинающему художнику: родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры, лучшие друзья. Это нам не просто прибавляет посещаемость галереи, но и наполняет её атмосферу самыми тёплыми эмоциями.

Ебулаева Ева, 6 лет, Аубакирова Амира, 7 лет, "Заботливые мамы", лепка, соленое тесто, детский центр "Детская парковка"

Она добавила, что благодаря энтузиазму педагогов и руководителей студий экспозиция была подготовлена в рекордно короткий срок – за неделю.

Усенова Адема, 10 лет, "Цвети, моя земля", акрил, холст, ЖК "Чудо-чадо"

- Вы знаете, когда мы готовили эту выставку, работы так легко развешивались, быстро находя своё место, - призналась Сая Калинова. – Это, наверное потому, что от них идёт такая змечательная энергетика доброты, радости, открытости миру.

Ожередова Есения, 10 лет, "Детство там, где Я!", смешанная техника, холст, художественная мастерская "Картина маслом"

Как и все детские выставки, эта получилась очень светлой, яркой, наполненной тем незамутнённым восприятием жизни, какое только у детей и есть, и которое утрачивается по мере взросления у подавляющего большинства людей.

Садвакасова Айша, 7 лет, "Весна", акрил, холст, детская студия "Менің академиям"

Если вы посетите выставку «Балалар әлемі», вот вам дельный совет: под каждым рисунком есть этикетка с указанием имени и взраста автора. Обратите внимение на этот самый возраст. Знаете, иногда даже не верится, что такая впечатляющая работа вышла из-под кисти девяти - или шестилетнего художника. Посмотрите и порадуйтесь количеству одарённых детей в нашем небольшом городе. И если у вас есть ребёнок, проявляющий склонность к рисованию, задумайтесь: может, стоит доверить его педагогам одной из представленных студий, чтобы талант не пропал зря.

Кисть Дарья, 13 лет, "Буря", акрил, холст, детская студия "Менің академиям"

Выставка «Балалар әлемі» будет работать в течение месяца. Непременно сводите своих детей посмотреть работы их ровесников, сделайте их каникулы интересными.

Фото Ксении РЕБИК