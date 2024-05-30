Международный день защиты детей в этом году пройдет в виде декады «Алтын балалық шақ» с 1 по 10 июня под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық». О том, какие мероприятия в эти дни планируются в Костанае, рассказали сегодня, 30 мая, на брифинге в РСК.

Фото РСК

- День защиты детей - это яркий, веселый праздник детства, который отмечают во всем мире с 1950 года. В этот день хотелось бы напомнить нашему обществу о необходимости защиты прав детей, о создании условий безопасности и благополучия наших детей, - сказала спикер Данагуль СЮНДИКОВА. - Декада откроется 1 июня сразу несколькими крупными мероприятиями и интересными интерактивами. Это церемония награждения победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний "Ты лучший!". На бульваре Молодежи стартует велопробег. В социальных сетях будет подведен итог Республиканского фестиваля детской песни на казахском языке «Әншуақ». В центре города будут работать интерактивные площадки. Основная идея - вспомнить забытые дворовые игры, поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать свои силы в туристической переправе, футбольных и баскетбольных матчах. Не будут забыты и ставшие символом праздника рисунке на асфальте.

Фото из архива "НГ"

Во время проекта «КРУтое лето» студенты КРУ вспомнят с детьми дошкольного и школьного возраста забытые «резиночки» и «классики». Для присутствующих обещают призы, детские песни, танцевальный флешмоб, фото в Инстаграм-рамке, а также возможность посидеть за «волшебной» партой и увидеть шоу химических опытов от кафедры биологии, экологии и химии.

План мероприятий