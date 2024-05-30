"Вспомнить забытые игры" - Как отметят день защиты детей в Костанае?
Международный день защиты детей в этом году пройдет в виде декады «Алтын балалық шақ» с 1 по 10 июня под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық». О том, какие мероприятия в эти дни планируются в Костанае, рассказали сегодня, 30 мая, на брифинге в РСК.
Фото РСК
- День защиты детей - это яркий, веселый праздник детства, который отмечают во всем мире с 1950 года. В этот день хотелось бы напомнить нашему обществу о необходимости защиты прав детей, о создании условий безопасности и благополучия наших детей, - сказала спикер Данагуль СЮНДИКОВА. - Декада откроется 1 июня сразу несколькими крупными мероприятиями и интересными интерактивами. Это церемония награждения победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний "Ты лучший!". На бульваре Молодежи стартует велопробег. В социальных сетях будет подведен итог Республиканского фестиваля детской песни на казахском языке «Әншуақ». В центре города будут работать интерактивные площадки. Основная идея - вспомнить забытые дворовые игры, поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать свои силы в туристической переправе, футбольных и баскетбольных матчах. Не будут забыты и ставшие символом праздника рисунке на асфальте.
Фото из архива "НГ"
Во время проекта «КРУтое лето» студенты КРУ вспомнят с детьми дошкольного и школьного возраста забытые «резиночки» и «классики». Для присутствующих обещают призы, детские песни, танцевальный флешмоб, фото в Инстаграм-рамке, а также возможность посидеть за «волшебной» партой и увидеть шоу химических опытов от кафедры биологии, экологии и химии.
План мероприятий
|
Дата, время
|
Название
|
Место проведения
|
1.06, 10.00
|
Велопробег под лозунгом «Наркотикам нет, мы за здоровое будущее!»
|
От бульвара Молодежи по ул. Каирбекова, финиш – в 11:00 на набережной по ул. Гашека.
|
1.06, с 10.00 до 12.00
|
Областная единовременная акция по профилактике аутодеструктивного поведения «Протяни руку жизни!» под девизом «Жизнь без вейпов»
|
Сити-центр и организации образования
|
1.06, 11.00
|
Церемония награждения победителей международных научных , спортивных и творческих состязаний «Ты лучший!»
|
«Жастар сарайы», мкрн. Юбилейный, 56
|
1.06, 11.00
|
«Все мы родом из детства» - концертно-игровая программа
|
КГУ Дворец школьников IQOSTANAY, пр. Н. Назарбаева, д. 172
|
1.06, 13.00
|
Интерактивный проект «КРУтое лето»
|
Площадь перед университетом им.А.Байтурсынова
|
1.06, с 13.00
|
Работа интерактивных спортивных и творческих, игровых площадок
|
Площадь перед областным акиматом, площадь перед памятником А. Байтурсынова, Центральный парк
|
1.06
|
Итоговая выставка творческих работ воспитанников ГШТТ
|
Городская школа технического творчества, Красносельская, 3
|
6.06, 10.00
|
Соревнования по автотрассовому моделизму
|
Городская школа технического творчества, Красносельская, 3
|
7. 06, 17.00
|
Акция «Мейірім» - концертная программа Центра для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного. Воспитанники представят свои лучшие номера, покажут свои таланты.
|
Дворец школьников «IQostanay», пр. Н. Назарбаева, д. 172
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