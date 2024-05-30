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"Вспомнить забытые игры" - Как отметят день защиты детей в Костанае?

30 мая 2024, 17:12 |  Общество

Международный день защиты детей в этом году пройдет в виде декады «Алтын балалық шақ» с 1 по 10 июня под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық». О том, какие мероприятия в эти дни планируются в Костанае, рассказали сегодня, 30 мая, на брифинге в РСК.

Фото РСК

- День защиты детей - это яркий, веселый праздник детства, который отмечают во всем мире с 1950 года. В этот день хотелось бы напомнить нашему обществу о необходимости защиты прав детей, о создании условий безопасности и благополучия наших детей, - сказала спикер Данагуль СЮНДИКОВА. - Декада откроется 1 июня сразу несколькими крупными мероприятиями и интересными интерактивами. Это церемония награждения победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний "Ты лучший!". На бульваре Молодежи стартует велопробег. В социальных сетях будет подведен итог Республиканского фестиваля детской песни на казахском языке «Әншуақ». В центре города будут работать интерактивные площадки. Основная идея - вспомнить забытые дворовые игры, поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать свои силы в туристической  переправе, футбольных и баскетбольных матчах. Не будут забыты и ставшие символом праздника рисунке на асфальте.

Фото из архива "НГ"

Во время проекта «КРУтое лето» студенты КРУ вспомнят с детьми дошкольного и школьного возраста забытые «резиночки» и «классики». Для присутствующих обещают призы, детские песни, танцевальный флешмоб, фото в Инстаграм-рамке, а также возможность посидеть за «волшебной» партой и увидеть шоу химических опытов от кафедры биологии, экологии и химии.

План мероприятий

Дата, время

Название

Место проведения

1.06, 10.00

Велопробег под лозунгом «Наркотикам нет, мы за здоровое будущее!»

От бульвара Молодежи по ул. Каирбекова, финиш – в 11:00 на набережной по ул. Гашека.

1.06, с 10.00 до 12.00

Областная единовременная акция по профилактике аутодеструктивного поведения «Протяни руку жизни!» под девизом «Жизнь без вейпов»

Сити-центр и организации образования

1.06, 11.00

Церемония награждения победителей международных научных , спортивных и творческих состязаний «Ты лучший!»

«Жастар сарайы», мкрн. Юбилейный, 56

1.06, 11.00

«Все мы родом из детства» - концертно-игровая программа

КГУ Дворец школьников IQOSTANAY, пр. Н. Назарбаева, д. 172

1.06, 13.00

Интерактивный проект «КРУтое лето»

Площадь перед университетом им.А.Байтурсынова

1.06, с 13.00

Работа интерактивных спортивных и творческих, игровых площадок

Площадь перед областным акиматом, площадь перед памятником А. Байтурсынова, Центральный парк

1.06

Итоговая выставка творческих работ воспитанников ГШТТ

Городская школа технического творчества, Красносельская, 3

6.06, 10.00

Соревнования по автотрассовому моделизму

Городская школа технического творчества, Красносельская, 3

7. 06, 17.00

Акция «Мейірім» - концертная программа Центра для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного. Воспитанники представят свои лучшие номера, покажут свои таланты.

Дворец школьников «IQostanay», пр. Н. Назарбаева, д. 172