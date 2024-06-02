Самым перспективным направлением сейчас считаются стартапы, использующие искусственный интеллект. Один из проектов такого толка - зародившийся в Костанае ai.tomaton. Единомышленники из Казахстана, России и Черногории создали виртуального ассистента, задействовав целый ансамбль нейросетей: GPT, Claude, Mistral и другие.

Мирас АДАМБАЕВ - корпоративный секретарь проекта ai. tomaton, лауреат Золотой книги молодежи Костанайской области, руководитель академии детского футбола «Derby» - поделился опытом развития стартапа и дал несколько советов начинающим предпринимателям.

- Расскажите о проекте ai.tomaton. Что умеет бот-помощник Ерлан?





- Виртуальный ассистент выполняет повседневные задачи менеджеров: создает договоры, ведет статус клиента с “был на пробном занятии” до “приобрел абонемент”. Воронка продаж, финансовый отчет - все через бота 24/7. А “Ерланом” мы его называем на презентациях в честь моего лучшего друга. Ai.tomaton привлек 1 млн рублей инвестиций на два московских проекта - на 60% заменили сотрудников колл-центра виртуальными. Потом функции прототипа расширили до интеграции в СРМ-систему частной футбольной школы. Одна из казахстанских IT- компаний предлагала выкупить у нас разработки, но команда отклонила предложение.

- Где начинающим предпринимателям искать идеи для стартапов? Многие говорят о кризисе в IT: визуализация улучшается, а оригинальные концепции исчезают, уступая место ремейкам и самоповторам.

- Я не наблюдаю кризиса идей. Наблюдаю процветание, обучающие программы от "Астана Хаб" и поддержку госорганов. Искусственный интеллект открывает новые захватывающие возможности для бизнес-решений. При поиске идеи нужно отталкиваться от потребностей рынка. Общайтесь с потенциальной аудиторией, изучайте их проблемы и нужды. И не вкладывайте ни одного тенге без проверки гипотезы через фокус-группы.

- Предположим, у человека есть идея, но нет подходящих навыков в разработке. Где собрать команду по интересам? Как вы нашли свою?

- В команду пригласил мой бывший студент автодорожного колледжа - я там преподавал 11 лет назад. Просто позвонил и сказал: "Давай вместе работать". Я сразу согласился, потому что понимаю, что будущее за использованием технологий ИИ. Если у вас нет разработчика, команды, опыта в IT в целом, можно поучаствовать в бесплатных обучающих программах, которых сейчас очень много. Например, в Qostanai Hub и Смарт-центре КРУ им. Байтурсынова.

- Есть мнение, что стартап можно начать вообще без первоначального капитала. Достаточно группы единомышленников, горящих идеей. Это правда? Как найти инвесторов для подобного проекта в Костанае?

- Искать инвесторов можно на специализированных конференциях и баттлах стартапов, онлайн-платформах для краудфандинга, бизнес-инкубаторах и акселераторах. Важно быть активным и готовым представить свою идею в любой момент. Сейчас мы привлекаем инвестиции через оказанные услуги и готовим предложение для инвесторов и партнеров по внедрению виртуальных колл-центров. Что касается стартапов без первоначального капитала, это действительно возможно, если есть энтузиазм и необходимые навыки. Но на определенном этапе финансирование все равно потребуется - для маркетинга, разработки продукта или масштабирования бизнеса.

Конкуренция, как ни крути, высока. Сейчас из каждого граммофона продают виртуальных ассистентов. Уникальность нашего проекта в том, что он не является ботом с заданными рамками приветов и ответов. Наш виртуальный ассистент имеет неограниченный функционал и всегда самоообучается через интеграции и возможности ИИ. Чем больше данных - тем лучше тебе помогают.

- Дайте пару советов по презентации. Когда бот был готов, как вы познакомили с ним аудиторию?

- Мой опыт в дебатах привел к освещению следующих концептуальных аспектов в презентации:

1) нынешнее положение вещей в отрасли,

2) проблема, с которой столкнулся условный предприниматель,

3) причина,

4) путь решения

и 5) последствия.

Перед презентацией нашего продукта перед министром цифрового развития и премьер-министром РК я хорошо поспал, провел 30-минутную речевую и дыхательную разминку, попытался успокоиться. Использовал принципы ораторского искусства: зрительный контакт с аудиторией, интонации, жестикуляцию.

- Вы совмещаете руководство футбольной школой и ai.tomaton. Стартаперы в начале пути часто боятся бросить пятидневку в найме, работают над проектами в перерывах и по ночам. Как не выгореть в режиме хардворк?

- И в ai.tomaton, и в Derby Academy я сотрудник бэк-офиса, больше онлайн. Работа в обоих проектах - выставленная дорожная карта развития на ближайший год. В Derby, например, это работа с данными клиентов. Если выстроить понятную систему рабочих операционных процессов, вероятность выгорания минимальная.

- Многих тревожит, что скоро искусственный интеллект отнимет рабочие места у людей из IT-индустрии. Есть ли такие риски?

- Такое опасение правда существует. Но ИИ автоматизирует рутинные задачи, позволяя людям сосредоточиться на творческой, стратегической и сложной работе. Чтобы разрабатывать идеи, управлять проектами, взаимодействовать с клиентами, нужны человеческий интеллект и эмоции. К тому же развитие ИИ создает новые рабочие места и целые отрасли - появляются профессии по его разработке, внедрению и обслуживанию. Растет спрос на специалистов по данным и кибербезопасности. Чтоб быть готовым к изменениям, важно адаптироваться и учиться. Инвестиции в образование и переподготовку помогут оставаться востребованными на рынке труда.