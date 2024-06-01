Церемония награждения победителей первося онлайн-конкурса по чтению «ОқыЖәнеЖең» прошла 28 мая во дворце школьников «IQOSTANAY».

Конкурс провела областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого (ОУНБ) при поддержке областного акимата, управлений культуры и образования. Призовой фонд сформировали из средств областного бюджета и пожертвований спонсоров.

Конкурс, стартовавший 1 февраля, был доступен для всех зарегистрировавшихся участников - более 6 000 человек.

Конкурс состоял из трёх этапов, каждый из которых включал чтение трёх книг. Первый этап - книги казахстанских авторов. Второй - книги казахстанских авторов, живущих в странах СНГ. Третий - мировые бестселлеры, переведённые на казахский и русский языки.

- Мы никого не отсеивали, - рассказала «НГ» директор ОУНБ Дариха ДЮСИБАЕВА. - Все могли пройти все три этапа, и только в конце по баллам мы выявляли финалистов. Читали наши конкурсанты в течение месяца, затем проходили тесты, и баллы суммировались. Если возникали спорные моменты при подсчёте баллов, мы учитывали время прохождения теста - кто быстрее справился. 17 мая 95 человек писали эссе - это был четвёртый этап конкурса. Из них мы определили 36 победителей, включая 6 человек, которые читали на двух языках. Эссе - уникальная особенность этого конкурса. Мы раздавали участникам листки со штампами, чтобы члены жюри не знали, чьи работы они читают.

Костанаец Илья ШИПОВ занял 3-е место и был награжден призом в размере 50 тысяч тенге. Он рассказал о книгах, которые нужно было прочитать для участия в конкурсе:

- Не сказал бы, что это было мне в тягость. Первая книга - Булата Жандарбекова "Саки", вторая - Геральда Бельгера "Дом скитальца". И третья - Харуки Мураками "Охота на овец". Особенно понравилась первая книга, я не мог оторваться от нее. Она рассказывает о казахской степи, сакском племени, трудностях их жизни, дипломатии того времени и многом другом. Я был в восторге. На последнем этапе мы писали эссе на тему "Три книги, три способа познания мира". Объём эссе - примерно три листа формата А 4.

Илья был приятно удивлён уровнем организации:

- Я не ожидал, что церемония пройдет так пышно. Я сам по себе человек довольно замкнутый, но это событие помогло мне немного раскрепоститься.

Екатерина КОСЯК заняла 2-е место и получила приз 100 тысяч тенге.

- Если рассказывать про самый интересный момент, то это было написание эссе, - отмечает она. - Это было очень личное - нужно было изложить свои собственные мысли и чувства. У каждого они свои, и я думаю, что было очень трудно объективно оценивать этот этап конкурса. Что касается книг, то книга Геральда Бельгера "Дом скитальца" понравилась мне больше всех.

Девушка поделилась историей о том, что мотивировало ее участвовать в конкурсе:

- Вы знаете, это очень ироничная история. У меня был жесточайший нечитуй, месяца три не могла взяться за книгу. Почему-то меня накрыла какая-то зимняя депрессия. И вот буквально в воскресенье я об этом подумала, а в понедельник в обед открываю новости, а там объявление о конкурсе. Ну я и подумала, что это знак судьбы.

Екатерина советует прочесть книгу «Книжный вор» Маркуса Зусака:

- Она меня сильно впечатлила. Конечно, это довольно печальная история, местами тяжелая, но именно для развития и эмоциональной встряски она прекрасна.

Ученица 9-го класса общеобразовательной школы Леда КАЧКО приехала из села Тогузак Карабалыкского района. Она заняла 3-е место и денежный приз в размере 50 000 тенге.

Леда Качко (вторая справа)

- В подростковой категории были книги "Емшан" Мориса Симашко, "Подросток" Мухтара Ауэзова и "Мартин Иден" Джека Лондона, - рассказала она. - В область еду уже не впервые. Наверное, лет с 13 начала ездить на большие конкурсы, а так участвовала, сколько себя помню.

О своих впечатлениях она рассказывает с улыбкой:

Я деньги сэкономлю. Если серьезно, то мне очень понравилось, что я дошла до третьего места и получила денежный приз, для меня это прогресс. Насчет выступлений - я не ожидала, что всё будет так торжественно, что для нас будут выступать.

Председатель жюри Александра СУСЛОВА на церемонии награждения отметила детальный подбор книг для каждой возрастной категории и тщательную подготовку этапов.

- Мы не ожидали такого большого количества участников. - сказала она. - Шесть тысяч человек! Очень радует, что у молодежи возрождается интерес к книгам. Ведь если человек читает, он проживает тысячи жизней, а если нет – лишь одну, свою.

Автор - студент 2-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

