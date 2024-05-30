Антикор совместно с Министерством туризма и спорта провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Были установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

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На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Министерства туризма и спорта, на региональном уровне - в областных управлениях спорта и физической культуры.

С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 триллиона тенге. На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 триллиона тенге.

"Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - говорится в сообщении Антикора.

Как показал анализ агентства, текущему положению способствует ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию госсредств:

1. Явный дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений" и "массового" спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 миллиардов тенге), чем на массовый спорт (35 миллиардов тенге). В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков.

"За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину".

2. Бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами.

"Выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления "мертвым душам", завышенную оплату труда и двойное финансирование".

3. Неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО "Самрук-Казына".

"Выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения".

За 6 лет на финансирование 4 профклубов направлено 138 миллиардов тенге спонсорских средств АО "Самрук-Казына" (ФК "Астана" - 50,1 миллиарда, ХК "Барыс" - 48,8 миллиарда, велокоманда Astana Qazaqstan Team - 31,5 миллиарда, БК "Астана" - 8 миллиардов).

4. Неэффективное управление спортивными сооружениями. За последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций.

"В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 миллиарда тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений)".

5. Мнимая реализация государственно-частного партнерства. Под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта.

"С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 миллиарда тенге, из них выплачено 62 миллиарда тенге бюджетных инвестиций".

6. Отсутствие цифровизации спортивных процессов. Например, разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению национальной цифровой платформы Е-sport не велась.

"Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров".

В результате внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, неотремонтированные залы ДЮСШ и так далее).

"Как показал анализ, причинами сложившейся ситуации являются размытые ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.

По итогам анализа Антикор предложил Министерству туризма и спорта комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.

В числе предлагаемых рекомендаций:

установление приоритетов развития спорта;

ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов;

обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в том числе UEFA и FIFA;

централизация финансирования спорта;

ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте;

исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований);

ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию;

создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.

Исполнение рекомендаций находится на контроле агентства.