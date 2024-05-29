В полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу костанайский «Тобол» дома сыграл с «Атырау», пишет Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Покатилов, Домжони, Ндиайе, Миладинович, Тапалов, Шахов, Эссьен, Чесноков, Эль-Мессауди, Иванович, Энен;

«Атырау»: Хаткевич, Наджарян, Керимжанов, Степанов, Такулов, Стасевич, Нойок, Новак, Каямба, Сигневич, Эуженио.

Хозяева владели инициативой с первых минут и сумели забить перед перерывом с пенальти, когда Олжас Керимжанов в своей штрафной сыграл в ноги Исламу Чеснокову. Штрафной реализовал Эль-Мессауди.

Во второй половине гости создали ряд опасных моментов, однако реализовать их не сумели, отлично проявил себя Стас Покатилов, а в концовке скидкой в центр воспользовался вышедший на замену Жаслан Жумашев. Итог — 2:0.

Ответная игра между командами пройдет в Атырау 19 июня.

«Тобол» — «Атырау» 2:0 (1:0)

Гол: Эль-Мессауди с пенальти 40 (1:0), Жумашев 85 (2:0).

Фото: пресс-службы ФК «Тобол»