29 мая 2024, 18:44

Традиция празднования Лаг ба-Омера восходит к легендарным личностям в истории иудаизма.

Этот день (18 Ияра) называется Лаг ба-Омэр, потому что он 33-й в счете "омера" (33 - числовое значение еврейских букв "ламэд" (30) и "гимэл" (3), сочетание букв "Ламэд» и "Гимэл" образует слово "ЛаГ"). "Омэр" длится 49 дней от второго дня Пэсаха до праздника Шавуот.

Празднование Лаг ба-Омэра "отсчет Омэра". Это устный счет 49 дней (или 7 недель) между праздниками Пэсах и Шавуот, то есть Исхода из Египта и дарования Торы.

Семь недель были временем духовной подготовки к принятию законов Торы, временем освобождения от египетской скверны. Считается, что в каждый из 49 дней верующий освобождается от какого-либо недостатка и к 50-му дню, дню дарования Торы, достигает нравственной чистоты.

- Каждый день мы учим Тору. Буква за буквой, строка за строкой. Истории, заповеди, законы, жертвоприношения. Но все это - "тело" Торы. В Лаг ба-Омэр нам дается особенная возможность прикоснуться к "душе" Торы - к ее внутренней силе, к тому великому огню, который скрыт в ее буквах. И этот огонь, эта радость и особенная святость не может быть втиснута в границы нашей человеческой (и довольно ограниченной) логики. Ведь Лаг ба-Омер — это день чудес. Недаром сказано в Талмуде в трактате Брахот: "На раби Шимона стоит положиться в трудную минуту", - говорит Мэнахэм Мэндэл ЗАЛМАНОВ, главный раввин Костанайской области и посланник Любавического рэбэ Король Мошиах. - Лаг ба-Омэр говорит нам: "Это не так! Попробуйте на один день «отпустить» логику и положиться на раби Шимона!"

Праздник Лаг ба-Омэр - это переломная точка в счете Омэра, так как именно в это срединное время верующий может начать сомневаться в истинности своего духовного пути. И свет этого праздника становится для человека своеобразным маяком, ведущим его в темноте мира к внутренней свободе, то есть в символическом смысле позволяет уйти из "внутреннего Египта" и дойти до получения "своей Торы".

Путь к внутреннему освобождению и получению "своей Торы" невозможно пройти, не научившись любить ближнего как самого себя. Без следования этому правилу невозможна жизнь человека.

Про это нам напоминает легенда о трагических смертях учеников рабби Акивы, которые умирали из-за несоблюдения заповеди "Ахават Исраэль" – любви к ближнему. Всего погибло 24 000 учеников праведника. Череда смертей прервалась в день Лаг ба-Омера. Одним из выживших был ученик рабби Акивы рабби Шимон бар Йохай.

На Лаг ба-Омэр принято зажигать костры.

Согласно традиции, этот праздник неразрывно связан с ключевыми событиями в жизни рабби Шимона бар Йохая. Так, в этот день он официально стал раввином, затем последовательно на этот же день пришлась дата его свадьбы, а затем смерти. Согласно книге "Зоар", в день смерти рабби Шимона бар Йохая его дом был объят огнем. В память об этом огне принято зажигать костры. Главный, самый большой костер зажигают на крыше здания, которое построено над его могилой в местности Мейрон. В пламя бросают записки с молитвами и личными просьбами, а также пожеланиями.

Уход из жизни рабби Шимона бар Йохая была кульминацией всей жизни праведника, и, согласно каббалистической традиции, после смерти его душа поднялась на небо и слилась с высшими мирами. Это считается своеобразной свадьбой. Отсюда и ведет свое начало традиция устраивать праздничные торжества, подобные свадебным. также сопровождается пением, танцами и угощением гостей.

На Лаг ба-Омэр принято стрелять из лука.

Согласно каббалистической традиции, лук символизирует радугу, которая возвестила об окончании Всемирного потопа и стала символом примирения человека и Всевышнего.

При жизни рабби Шимона бар Йохая радуга ни разу не появлялась, так как праведность была столь велика, что ее хватало для искупления грехов всего поколения, поэтому его современникам не требовался знак милосердия Всевышнего.

Символическим значением этого праздника является объединение всей еврейской нации. Так, центральной заповедью иудаизма является необходимость совместных собраний всех евреев в Иерусалиме в дни трех важнейших праздников Пэсах, Шавуот и Суккот.

Уникальность Лаг ба-Омэра в том, что он универсален для всех: его отмечают, собираясь вместе, евреи.

В этот день принято желать счастья, процветания, достижения целей и исполнения желаний. Лаг ба-Омэр самэах!

Раби Шимон бар Йохай обещал, кто будет радоваться в день его торжества, множество благословений.

Поэтому в Лаг ба-Омер мы надеваем шабатние одежды, наполняем сердце радостью и совершаем особенные чтобы удостоиться обещанных Рашби чудес.

Любавичского рэбэ Король Мошиах говорит, что в этом шествии вместе с нами шагает сам Рашби! "Отпускаем" логику и прикасаемся к чуду. И радуемся, радуемся, радуемся! Желаю вам веселого праздника и множества благословений.

По инициативе Любавичского рэбэ Короля Мошиаха во всем мире устраиваются детские парады.