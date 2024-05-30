Костанайцы боятся выходить на улицу. Некоторые предупреждают: особенно живо кровопийцы бесчинствуют после захода солнца, а днём от него прячутся. Неужто в городе завелись вампиры? Хуже - комары.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

С вопросом о том, как найти управу на этих насекомых, в редакцию «НГ» обратилась жительница Костаная-2 - района, который пережил подтопление этой весной.

- В вечернее время невозможно находиться на улице! - жалуется она. - После работы невозможно прогуляться с детьми. Дети искусаны, у них аллергия и сыпь.

По словам читательницы, в Ikomek ей ответили, что в городе нет служб, которые травят комаров.

Отметим, что владельцы баз отдыха нанимают частные фирмы для устранения комаров, клещей и других вредителей. Как сообщили "НГ" в одной из таких фирм, в калькуляцию входят работа дезинсектора, водителя, бензинового генератора, стоимость препарата и налог. Препараты закупают бельгийские и немецкие. Лагерь площадью 3 тыс. га обрабатывают за 293 тыс. тенге. Процедуру рекомендуют проводить раз в месяц, поскольку за один раз погибают не все комары, да и те успевают дать потомство. Представительница фирмы также отметила, что в районе Костанай-2 есть заросли камыша, которые и могут быть источником комаров. Она рекомендует горожанам одновременно с травлением скосить камыш для закрепления эффекта.

27 мая на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев поручил своему заместителю выяснить, требует ли комариная угроза выделения средств на её устранение и какие зоны в таком случае нужно обработать.