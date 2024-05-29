Уголовное дело в отношении Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 29 мая.

По версии обвинения, заместитель начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) УП Костаная Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления". Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества. Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека предложили сами полицейские, указав на наркозависимого Вадима М., показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.

Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания на прошлом судебном заседании. Сегодня в суде изучили аудиозаписи и видеоматериалы.

На одной из аудиозаписей жена Н. звонит в полицию и говорит, что к ней ломятся люди, которых они не знает.

- Какие-то неадекватные, двое мужчин, - уточняет она.

Слышно, что рядом с ней плачет ребенок. По версии обвинения, запись сделана в момент, когда Амзе с неустановленными лицами ломился к Н.

В итоге приехали сотрудники полиции, узнали заместителя начальника ОПН, сказали, что идет операция по поиску наркотиков, и уехали. Тогда Амзе и вывез Н, чтобы угрозами заставить найти человека для получения наркотиков.

На другой аудиозаписи Алексей Н. как раз звонит Вадиму М. и уговаривает его забрать коробку с психотропными веществами в районе "Емшана". Он называет собеседника "Малой", так как М. намного моложе его.

- Малой, тут коробку надо забрать в виде подарка, - говорит на записи Н. - Просто коробка из-под обуви завернута в газету, перевязана бантиком. Да там без палева! Забери, я сам не могу, в дороге...

М. долго не соглашается, поэтому Н. регулярно ему перезванивает и уговаривает. Говорит, что это последняя такая работа и после этого М. не будет ей заниматься. В итоге предлагает за получение коробки 2 млн тенге. Во время дачи показаний потерпевший М. уверял, что согласился не из-за денег, из-за того Н. давил на него, а он был от него зависим. По словам М., он получал от Н. психотропные вещества с большой скидкой для личного употребления.

Согласно материалам дела, на получение коробки М. взял с собой друга. И именно тот забрал коробку в районе "Емшана". В это время на месте уже была полиция вместе с Арманом Амзе, которые и взяли "преступников" с поличным. По версии обвинения, все это инсценировал подсудимый с целью повышения раскрываемости преступлений в сфере оборота наркотиков, которую он курировал.

В суде перешли к просмотру видеофайлов. В частности, посмотрели видео обыска квартиры Н. и изъятия у него мобильного телефона, с которого велась переписка и делались звонки. Были изучены материалы 15-го тома уголовного дела, в котором содержатся сведения об изъятии автомобиля "Лада-Калина", в котором задержали Амзе. В автомобиле были найдены мефедрон, гашиш и 1 млн тенге.

Арман Амзе вину пока не признал.

После изучения всех материалов дела суд перейдет к допросу свидетелей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ