Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Марат Тусупов много лет занимается благотворительностью от мечети. Общественники собирают продуктовые наборы для незащищённых слоёв населения. Во многих странах магазины бесплатно отдают бедным продукты, у которых скоро истечёт срок годности. Есть даже термин –фудшеринг. В Казахстане на это соглашаются единицы.

"Чтобы не переклеивали и не перебивали дату. Это, во-первых, безопасность. Например, 20 дней остаётся, пускай даже, грубо возьмём, неделя. Для многих людей, которые сейчас в сложной ситуации, была бы польза. Представьте пенсионеров. Какая бы радость была – два-три дня от срока годности остаётся, они приехали, взяли", – отметил представитель благотворительного фонда.

В большинстве супермаркетов вообще не хотят говорить на эту тему. Предприниматели сообщили, что занимаются благотворительностью, но не фудшерингом. Если товар не продали до истечения срока годности – его возвращают поставщикам или уничтожают.

"Зачем нам такая ответственность? А если с человеком что-то случится, отравится или ещё что-то? Нет. Мы его утилизируем. Мы за свою безопасность тоже, за свою репутацию", – отметила заместитель директора супермаркета Наталья Ефимако.

Продали товар или подарили – ретейлеры несут одинаковую ответственность, говорят эксперты. Если получивший еду в подарок гражданин пожалуется – супермаркет накажут так же, как за проданный товар. К тому же, бизнес за подаренные продукты платит такие же налоги.

"Когда вы занимаетесь фудшерингом, например, вы должны комиссионно это списать. Это тоже определённые требования законодательства, согласно которым они должны это пройти, проработать. Может, некоторые предприниматели просто не хотят связываться. Лишний персонал, лишние независимые комиссии", – сказал президент Казахстанской Ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек Абильдин.

В европейских странах бизнесменов, занимающихся благотворительностью, стимулируют законодательно, отметил общественник. По его мнению, в Казахстане тоже нужно принять закон, регулирующий фудшеринг. Тогда желающих заниматься им было бы больше.