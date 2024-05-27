Весьма символично во Всемирный день футбола, который отмечается 25 мая, в Казахстане стартовал новый турнир - Кубок Лиги, в котором борьбу повели 16 сильнейших футбольных клубов республики. Общий призовой фонд турнира является самым большим в истории отечественного футбола и составляет 1 млн долларов.

В штрафной площади «Жениса» полузащитник Алибек Жайлаубаев / Фото instagram.com/fctobol

На первом этапе 13 представителей Премьер-лиги и три лучшие команды Первой лиги разбиты на четыре группы, в которых команды проведут по одной встрече друг с другом. Сильнейшие команды каждой группы составят полуфинальные пары и по результатам двух игр определят участников финала, который будет состоять из одного матча и пройдет 24 ноября.

«Тобол» играет в группе «B» и матч первого тура провел в Караганде со столичным клубом «Женис». Команды уже встречались в этом сезоне в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана, и тогда «Тобол» на своем поле не смог удержать победу - 1:1.

На матч Кубка Лиги, ставшим историческим - первым матчем нового турнира, в стартовом составе костанайского клуба на поле стадиона «Шахтер» вышли игроки «Тобола-2» защитники Валерий Усиневич, Аманжол Бакитжанов и Бекзат Минайдаров, полузащитники Шахмурза Адырбеков, Тимур Игубаев, Алибек Жайлаубаев и Нурбек Байжанов и нападающий Нурбек Байжанов. Также на поле вышли игроки основного состава Cултан Бусурманов, занявший место в воротах и выведший команду с капитанской повязкой, центральный защитник Роман Божко и игравший на правом краю в средней линии Руслан Валиуллин - единственный из игроков, кто принимал участие в игре чемпионата с «Женисом», да и то заменившим на 90-й минуте Романа Асранкулова. А руководил игрой главный тренер молодежного состава «Тобола» Виталий Старновский. «Женис» же, который буквально накануне матча возглавил греческий специалист Акис Вавалис, играл основным составом.

К мячу рвутся Аманжол Бакитжанов и словенский защитник «Жениса» Матия Ром / Фото instagram.com/fctobol

Клуб из Астаны начал встречу активнее, а первый акцентированный удар по воротам «Тобола» смог нанести на 11-й минуте, когда грузинский полузащитник номинальных хозяев Иракли Бидзинашвили пробил низом от правого угла штрафной площади в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Через пять минут на правом же фланге «Женис» заработал штрафной удар в девяти метрах от угла штрафной площади, а после подачи в район 11-метровой отметки грузинский защитник Зураб Тевзадзе опасно скинул мяч в прыжке головой на правый край вратарской площадки, но никто из игроков линии атаки к нему не успел.

В середине тайма после атаки «Жениса» по правому краю и подачи к воротам нападающий из Косова Ильяса Зульфиу не попал по мячу, который от защитников гостей отлетел на левый край. Вышедший из ворот Бусурманов в падении помешал пробить Александеру Амиру Якобсену, но мяч остался у египетского полузащитника, который послал его по высокой траектории в дальний угол, но тот, опускаясь, попал в штангу и отлетел в поле. Вскоре ворвавшийся в штрафную площадь «Тобола» хорватский защитник Марин Беланчич пробил слева верхом, но Бусурманов перевел мяч над перекладиной.

На 27-й Божко в семи метрах от правого угла штрафной площади нарушил правила против сравнявшего счет в матче чемпионата нападающего из Косова Арба Маная. Стандарт исполнил Беланчич, пробив над «стенкой» в правый угол ворот. Бусурманов в прыжке дотянулся до мокрого от шедшего с начала матча дождя мяча, но тот от его руки попал в стойку ворот и скользнул в сетку - 1:0.

Бейбит Галым получил вызов в молодежную сборную Казастана / Фото instagram.com/fctobol

Первый же опасный момент у ворот «Жениса» возник на 38-й минуте, когда Беланчич грубо остановил проход Валиуллина по правому краю. Стандарт исполнил сам пострадавший, сделавший подачу в штрафную площадь, откуда Божко в прыжке пробил головой по воротам, но мяч, задев голову польского защитника Кристиана Новака, вылетел за лицевую линию. А розыгрыш первого и единственного, как показал матч, углового удара «Тобола» обострения не принес. Перед самым перерывом опасный момент возник у ворот гостей, после того как Бидзинашвили низом почти от центрального круга сделал передачу на ход греческому полузащитнику Василиосу Карагунису, который из пределов штрафной площади пробил из-под ноги Божко выше ворот.

На второй тайм в составе «Тобола» вместо Адырбекова вышел Бейбит Галым получивший перед матчем, как и Божко, вызов на учебно-тренировочные сборы молодежной сборной Казахстана, которые пройдут с 3 по 11 июня. Столичный клуб, почти в два раза больше владевший мячом в первом тайме, через минуту после возобновления игры провел атаку по правому флангу, после которой словенский защитник Матия Ром сделал опасный прострел, но его прервал Бусурманов. Через пять минут голкипер «Тобола» опять вступил в игру, поймав мяч в падении после прострела низом уже с левого края в исполнении Маная. На 59-й минуте Якобсен вошел с мячом в штрафную площадь гостей и с левого края пробил низом в ближний угол ворот, но Бусурманов вновь был на месте. Спустя три минуты состоялся один из редких ударов и по воротам «Жениса», но Валиуллин после передачи из центра пробил справа из-за пределов штрафной площади над перекладиной.

Следующие четверть часа игры прошла относительно спокойно, а на 77-й минуте после розыгрыша углового удара у ворот «Тобола» Тевзадзе пробил головой из центра штрафной площади выше ворот. Тут же в составе «Тобола» Жайлаубаева и Байжанова сменили на поле Нурислам Нургельдинов и Султан Бахыткириев. Через четыре минуты «Тобол» заработал штрафной удар на левом фланге, Галым по дуге отправил мяч на правый край вратарской площадки, откуда голкипер «Жениса» Темирлан Анарбеков в падении кулаками выбил мяч. Однако его подхватил у угла штрафной площади Бахыткириев и сделал передачу в центр Валиуллину, который в касание пробил под перекладину, но Анарбеков поймал мяч.

В центральном круге Бекзат Минайдаров и полузащитник «Жениса» Иракли Бидзинашвили / Фото instagram.com/fctobol

А еще через две минуты после атаки «Жениса» Ром с правого края с линии штрафной площади сделал поперечную передачу низом в центр, находившийся перед вратарской площадкой Минайдаров, опасаясь срезать мяч в собственные ворота, пропустил его, а тот, отскочив от газона, попал в колено вышедшему пятью минутами ранее на замену набегавшему Владиславу Прокопенко и залетел в ворота - 2:0.

В дополнительное время счет едва не стал разгромным, когда на его второй минуте вышедший на замену Галымжан Кенжебек вошел справа в штрафную площадь гостей, обыграв двух защитников «Тобола», и с близкого расстояния пробил в дальний угол, но Бусурманов в броске сумел перевести мяч на угловой.

Исполнявший обязанности главного тренера «Тобола» Виталий Старновский так прокомментировал матч:

- Сегодня в основном играли молодые ребята 16-17 лет. Думаю, что для них это большой опыт, потому что на таком уровне многие из них не играли. Многое из того, что мы планировали получалось. Единственного, чего не хватало, так это опыта. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу - они бились. Впереди много работы, много матчей. Впереди еще игры с «Актобе» и «Кайсаром». Молодые игроки получили большой опыт, и в дальнейшем им это очень поможет.

Второй матч в группе «В» завершился победой «Актобе» на своем поле над «Кайсаром» со счетом 2:0, а гол Максима Самородова ударом в падении через себя стал украшением первого тура.

В группе «А» представитель Первой лиги «Тараз» уступил на своем поле «Кызылжару» - 1:2, пропустив за минуту до окончания матча второй гол. В этой же группе еще одному клубу из Первой лиги «Акжайыку» фаворит этого матча «Кайрат» забил девять безответных мячей - 9:0, а хет-триком отметился Жоао Пауло.

Единственная ничья в туре была зафиксирована в группе «С» в матче в Атырау, где местный «Атырау» принимал «Ордабасы», при этом голов команды не забили - 0:0. Во второй игре группы «Елимай» в Семее переиграл оставшегося уже в первом тайме вдесятером «Туран» со счетом 3:0.

И наконец, в группе «D» оба матча завершились победами хозяев - «Жетысу» в Талдыкоргане переиграл «Астану» - 2:1, а «Каспий» в Актау выиграл у «Шахтера», благодаря автоголу.

Матчи второго тура группового этапа Кубка Лиги запланированы на 6 и 7 июля.

«Тобол» перед матчем 10-го тура чемпионата РК с «Кайсаром», который пройдет 1 июня в Костанае, сыграет 29 мая первый полуфинальный матч Кубка РК с «Атырау» также в Костанае на поле стадиона «Центральный». Начало встречи в 18:00.