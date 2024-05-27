По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 мая, на севере области днём пройдёт небольшой дождь, сопровождаемый грозой, местами возможен град, на западе и юге ночью и утром будет туман. В среду, 29 мая, на севере области вновь ожидается дождь с грозой.





В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу — переменная облачность без осадков.

- В ночью на вторник термометры покажут 1-6 градусов тепла, на западе и юге температура снизится до 2 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 15-20 градусов выше нуля. В среду ночью будет 5-10 °С, днём термометры покажут 13-18 °С, на юге 21 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 1-3 °С, днём 18-20 °С. В среду: ночью 5-7 °С, днём 16-18 °С.

Во вторник ожидается переменный, западный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и востоке. В среду по прогнозу - юго-восточный ветер, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

