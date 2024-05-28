В Казахстане сменился единый оператор техосмотра автомобилей
В Казахстане утвердили нового оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает Tengri Auto.
Фото: depositphotos.com
В Министерстве транспорта внесли поправки в закон "О дорожном движении", утвердив "КазАвтоЖол" единым оператором техосмотра.
"Определить акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", - сообщается в документе, предоставленном министерством.
Акционерному обществу "Национальные информационные технологии" поручено продолжать техническое обслуживание данной системы до тех пор, пока она не будет передана на баланс "КазАвтоЖола".
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