Об этом сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Рынок располагается недалеко от Зеленого базара, на проезжей части улицы Шевченко. При этом земля под ним - в частной собственности. Аким города назвал это нонсенсом.

- Такое положение с 2005 года. Не знаю, из каких соображений раньше дали возможность там поставить рынок, возможно, была необходимость, - отметил Марат Жундубаев, - но это противоречит генеральному плану. Будем все возвращать на свои места. Приглашайте ко мне владельца, будем с ним решать, как поступить.

Планы такие - предложить владельцу другой участок земли, либо дать компенсацию. Если не устроит ни то, ни другое, начнется процедура - будет изъятие под госнужды.

- Да, на этом рынке 345 человек работает, - сказал аким, - поэтому поступим так: торгующих надо предупредить сейчас о планах. К марту следующего года люди должны понимать, что торговать там не будут. Рынок начнем убирать. Справедливо же?

Торгующим предложат места для продолжения деятельности на других рынках, будут ориентировать на торговые центры, которых в Костанае немало.

- Вчера я к совещанию готовился, прошел по улице Победы в районе рынка, - сказал Жундубаев, - убрали киоски, получился нормальный тротуар, люди ходят спокойно. Теперь мы там сделаем освещение, поменяем брусчатку, поставим остановочные павильоны, смонтируем ограждение. Будет цивилизованно. Самая же главная задача решена - обеспечили безопасность для горожан.

Фото из архива "НГ"