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Похитителя 15 тыс. тенге нашли по отпечатку пальца в Костанае

27 мая 2024, 11:27 |  Криминал

Инцидент произошел вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра.Мужчина, угрожая ножом продавцу, открыто похитил 15 тыс. тенге. Злоумышленника идентифицировали по отпечатку с указательного пальца, изъятого с прилавка магазина.

 

- Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС «Папилон», - рассказал криминалист Южного отдела полиции УП Костаная Данияр НУРКАНОВ.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

За совершение хищения с угрозой применения насилия ему грозит до 7-ми лет лишения свободы с конфискацией имущества.