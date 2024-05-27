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Новый экзамен по казахскому языку стартовал в школах Казахстана

27 мая 2024, 11:13 |  Государство

В казахстанских школах начался этап сдачи экзамена по казахскому языку, введённого в этом году. Он продлится до 31 мая, точные даты сдачи экзамена учебные заведения устанавливают самостоятельно.
Экзамен сдают ученики 5-8-х и 10-х классов, передает Informburo.kz.

 

Он будет состоять из двух частей: письменной и устной. Учащимся предстоит написать эссе, а также продемонстрировать свои навыки в чтении, аудировании и разговорной речи. Экзамен будет схож по формату с СОЧ.

Максимальный результат на экзамене – 30 баллов. Оценка будет выставляться по следующей шкале:

  • 0-11 баллов – низкий, школьник пересдаёт экзамен;
  • 12-18 баллов – средний показатель ("3");
  • 19-24 балла – хороший показатель ("4");
  • 25-30 баллов – отличный показатель ("5").

21 мая глава Минпросвета Гани Бейсембаев отметил, что экзамен – это мера для улучшения качества обучения казахскому языку, он не должен ущемлять права учеников или стать барьером для перехода в следующий класс.