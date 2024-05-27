Первый из них произошел в селе Камысты Камыстинского района. Здесь загорелся склад, внутри которого находилась списанная техника, сообщает пресс-служба ДЧС. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Причина устанавливается.

Еще один пожар этой ночью был в посёлке Карабалык. На частном подворье горела летняя кухня, общая площадь пожара 15 кв. м. Огнеборцы вынесли из горящего строения газовый баллон объемом 27 л. Пожар удалось потушить за 20 минут. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов.

А уже под утро рудненские спасатели тушили пожар в отдельно стоящей бане, общая площадь 10 кв. м. Причина устанавливается.

Во всех трех пожарах жертв и пострадавших нет.

Кроме того, за сутки в области горели три легковых автомобиля. Первый инцидент произошёл на территории гаражного кооператива в Костанае. Второй случай -в Аркалыке. Спасатели потушили пожар за 14 минут с момента вызова. И ночью загорелся автомобиль на трассе Костанай-Мамлютка, в 15 км от села Боровское Мендыкаринского района. Огнеборцы ликвидировали загорание за 28 минут.