В субботу, 25 мая, в Центральном парке поисково-спасательные отряды «РЕГИОН 10», «ДОС» и «БАРС» провели квест-тренинг, приуроченный к Международному дню пропавших детей. Цель - научить детей правильному поведению в чрезвычайных ситуациях и дать взрослым ценные знания о действиях при пропаже ребёнка.

- Я занимаюсь волонтерством с 2014 года, это были мои первые поиски, когда пропала Виктория Ганя, - рассказала "НГ" руководитель отряда «Регион 10» Ирина КАРПЕНКО. - После этого мы начали активно развивать нашу поисково-спасательную деятельность. В августе 2018 года мы организовались и с того момента я занимаю должность руководителя. Самый впечатляющий случай в моей практике? Их было много, но больше всего запомнились поиски девочки Мадины в Жамбыле. Такие дела, которые заканчиваются трагично, остаются в памяти навсегда. После таких поисков начинаешь копаться в себе, искать причины, где что-то пошло не так. Это очень трудно психологически.

- Нашему отряду уже 7 лет, я сама волонтерю 3 года. Каждый поиск впечатляет по-своему, - говорит Татьяна КОРОГОДА из отряда «ДОС». - Самыми запоминающимися были поиски Мадины, когда мы четыре дня и ночи подряд находились в поле. Каждый раз, когда ищешь пропавших детей, сердце замирает. Самое ужасное – находить их погибшими, особенно детей. Это сильно выбивает из колеи.

После небольшого концерта организаторы собрали всех желающих в организованную колонну и разыграли представление с пропажей мальчика. Корреспондентка "НГ", как и многие другие участники, смогла попробовать себя в роли спасателя.

Волонтеры оглашают ориентировку на "пропавшего" мальчика

Колонна добровольцев двинулась к первой локации - возле колеса обозрения, где «родители пропавшего мальчика» рассказали о его приметах. Хотя это была постановка, добровольцы искренне включились в процесс. Команда разделилась и отправилась на поиски.

Поисковый отряд опрашивает "родителей" мальчика

На следующей локации, по словам "очевидцев", видели мальчика. Здесь сотрудница полиции провела урок о том, как следует себя вести в случае пропажи близкого человека.

- Ежемесячно пропадает примерно 10 детей. - сообщила "НГ" старший участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних, майор Эльмира ЕСЕНГАЛИЕВА. - В основном дети теряются в ночное время. Или уходят гулять, не отвечая на звонки родителей. В таких случаях их находят в течение 2-3 часов и возвращают родителям. Взаимодействие с волонтерами у нас происходит очень тесно. Нам поступает информация о пропавшем ребенке и мы сообщаем её всем поисковым отрядам.

Организованная группа продолжала обходить локации, следуя инструкциям волонтеров, и использовала новую информацию, получаемую от «очевидцев».

Виталий Любименко с сыновьями

- О мероприятии я узнал через социальные сети. Это очень важная тема, потому что много детей разных возрастов уходят из дома и теряются. Важно доводить до детей информацию о том, как себя вести в таких случаях. Мероприятие прошло очень интересно, информация была полезной, и было увлекательно участвовать в квесте вместе с моими детьми. Мы почувствовали себя частью поискового отряда, - поделился впечатлениями участник тренинга Виталий ЛЮБИМЕНКО.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова