Ребенок выпал из окна второго этажа частного дома в Костанае
26 мая 2024, 14:26 | Государство
ЧП произошло вчера, 25 мая, около 13.00 на территории частного дома. В 13.25 трехлетний мальчик с различными травмами поступил в Костанайскую областную детскую больницу.
Иллюстративное фото из Telegram-канала ДЧС Костанайской области
Как сообщили "НГ" в управлении здравоохранения акимата у мальчика обнаружили ушиб мягких тканей поясничной области.
- Состояние ребенка среднее тяжёлое в динамике стабильно, - сообщили в ведомстве. - Лечение получает в полном объеме в условиях областной детской больницы.
ДЧС Костанайской области в свою очередь призывает не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений, - отмечают в ведомстве. - Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
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