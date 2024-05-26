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Ребенок выпал из окна второго этажа частного дома в Костанае

26 мая 2024, 14:26 |  Государство
ЧП произошло вчера, 25 мая, около 13.00 на территории частного дома. В 13.25 трехлетний мальчик с различными травмами поступил в Костанайскую областную детскую больницу.
 
 
Иллюстративное фото из Telegram-канала ДЧС Костанайской области
 
Как сообщили "НГ" в управлении здравоохранения акимата у мальчика обнаружили ушиб мягких тканей поясничной области.
 
- Состояние ребенка среднее тяжёлое в динамике стабильно, - сообщили в ведомстве. - Лечение получает в полном объеме в условиях областной детской больницы.

ДЧС Костанайской области в свою очередь призывает не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.
 
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений, - отмечают в ведомстве. - Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
 