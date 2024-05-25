В Индии принято улыбаться всем и всему - океану, солнцу, уличным животным, друг другу. Просто так, чтобы рядом не было и намека на человека с грустинкой во взгляде.

Слово «принято» в данном контексте даже не совсем уместно. Люди в Индии просто так живут, улыбаясь. Улыбаются в этой стране и собаки, ведя исключительно вольную жизнь.

Здесь они полноценные, полноправные члены общества. Они повсюду: на пляжах, рынках, в многочисленных прибрежных кафе и ресторанах, даже в местные автобусы четвероногие заходят, не боясь пинка в бок и всеобщего «фи!» со стороны пассажиров.

Собаки в Индии могут посещать любые заведения и взаимодействовать с людьми по своему усмотрению. Им, представьте, это позволено! Они могут запросто зайти в кафе и положить голову на колени посетителю, полежать рядом с туристами или местными жителями на коврике на пляже, искупаться вместе с ними в океане. Безусловно, не всем это нравится, но в Индии никому не придет в голову пнуть, пихнуть и тем более, ударить собаку - нарвутся на штраф.

Дискриминация собак в стране запрещена законодательно. Равно как законодательно здесь запрещено убивать уличных собак. И даже жалобы на лай никак не могут быть использованы во вред питомцу.

При этом в Индии, по статистике, больше всего бездомных псов. Этому способствует нежелание индусов истреблять животных. Столь знакомая для нас эвтаназия бездомышей даже в страшном сне не приснится богобоязненному жителю.

К тому же наказание за убийство собаки составляет в Индии до двух лет тюремного заключения и штраф. А если хвостатый стоит более 50 рупий, тюремный срок может составлять 5 лет и более.

Чтобы завести собаку дома, нужно получить лицензию и есть лишь одна обязательная прививка - от бешенства, остальные - по усмотрению владельца. Обязательна и регистрация домашних собак. Налога на них в Индии нет.

И еще один любопытный факт, который сразу обращает на себя внимание на индийских улицах: их абсолютно одинаковые по образу и подобию хвостатые обитатели. Как рассказали местные жители, все уличные собаки одной аборигенной породы - комбай, или же раджапалайям. В древности их, якобы, специально разводили как национальную породу. Несмотря на свою бродяжью жизнь, собаки имеют ухоженный вид. «Просоленных» океаном, на фоне которого по вечерам комбаи любят «медитировать», их так приятно потрепать за холку. Шерстка мягкая и бархатистая, словно велюровая.

За полмесяца жизни в этой удивительной, во многом непонятной для нас страны очевидным для меня было одно: люди и собаки здесь научились жить друг с другом в буквальном смысле слова по-человечески. Со всеми вытекающими, уважая права друг друга.

Я не видела, чтобы собаки проявляли агрессию по отношению к людям. Им не надо ни от кого прятаться, бояться подонков-живодеров, пули или дротика с ядом из-за угла, защищать себя и свое потомство. Животные под надежной защитой… государства.

И это в огромнейшей стране, в которой плотность населения уже перещеголяла даже густонаселенный Китай. Права собак прописаны в Конституции, что, соответственно, обеспечивает их гарантированную защиту, согласно Статьи 51А (G). Она обязывает охранять дикую природу и сочувствовать всем живым организмам. Более того, в Индии существует международный Центр спасения животных, где четвероногих бродяг лечат и спасают их жизни абсолютно бесплатно. Именно такого индийского флешбека, думаю, заслуживает каждый путешествующий.

Кроме того, индийское законодательство признает наличие у животных чувств, эмоций, переживаний и сознания.

В то время, как в нашей стране новый, весьма скандальный и пещерный, на мой взгляд, законопроект об эвтаназии бездомных животных - уже в Парламенте. Вероятнее всего, депутаты дружно проголосуют за. Дело лишь нескольких месяцев.

В индуизме Бхайрава - божество, которое считается проявлением Господа Шивы, а его средством передвижения (вахана) является собака Шван. Говорят, что собака символизирует верность, опеку и дхарму, или праведность

Собаки в индуизме

• У индусов множество легенд и поверий, в которых упоминаются собаки. Собака в индуизме считается проводником в мир иной.

• Царь богов Индра - владелец собаки Сарамы. Она помогает искать коров, украденных асурами. Сарама считается прародителем всех собак на Земле.

• По индийской легенде у бога Шивы была собака в качестве ездового животного, а иногда он сам принимал образ черной собаки, чтобы проверить преданность и веру подданных. Так, что забота о собаках дает индусам возможность услужить Шиве.

Фото Оксаны ЛУКАШ, Инны Гриневой и Каринэ МАГАЛОВОЙ