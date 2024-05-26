План работ Костанайской горэлектросети с 27-го по 31 мая 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в четырех районах областного центра.

ТП-113 (работы на ВЛ)

с 27 по 31 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Сьянова 171-196,192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196, 163/1-163/17, ул. Рабочая 2-12.

ТП-659 (работы на ТП)

27 мая 10:00 до 18:00

магазин «Жана», «Малика», ТОО «Архай», ИП Дебенко – кулинария, автомойка попр. Абая 2в, ТОО «Норд-Трейдинг LTD», магазин-кафе по пр. Абая 2а, ТОО «Школа бокса им. А. Мирошниченко»,

Спальный сектор: ул. Ворошилова 1а,3, 3а, 3б, 74, пр. Абая 2а.

ТП-49 (работы на ТП

29 мая 10:00 до 18:00

гостиница «Азия», ТОО «Латерика», автомойка «Мойдодыр», магазин «Даир», «Гульдера», «Нариман».

Частный сектор: ул. 8 Марта 1-62, 51/1-51/18, ул. Фролова 2-39, ул. Абильсай 2-31, 12/1-12/7, ул. Краснопартизанская 17-47, ул. Тобольская 1-84, ул. Наримановская 4-24, ул. Павлова 11/1-11/7, 2/4-2/12.

КТП-808 (работы на ТП

30 мая 10:00 до 18:00

аптека «Фармаком», автомойка «PENA», ТОО «Уромед», магазин «Балапан».

Спальный сектор: пр. Н. Назарбаева 205, 207, 209, 211, 213, 215.