Где будут отключать свет в последнюю неделю мая в Костанае
План работ Костанайской горэлектросети с 27-го по 31 мая 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в четырех районах областного центра.
ТП-113 (работы на ВЛ)
с 27 по 31 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Сьянова 171-196,192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196, 163/1-163/17, ул. Рабочая 2-12.
ТП-659 (работы на ТП)
27 мая 10:00 до 18:00
магазин «Жана», «Малика», ТОО «Архай», ИП Дебенко – кулинария, автомойка попр. Абая 2в, ТОО «Норд-Трейдинг LTD», магазин-кафе по пр. Абая 2а, ТОО «Школа бокса им. А. Мирошниченко»,
Спальный сектор: ул. Ворошилова 1а,3, 3а, 3б, 74, пр. Абая 2а.
ТП-49 (работы на ТП
29 мая 10:00 до 18:00
гостиница «Азия», ТОО «Латерика», автомойка «Мойдодыр», магазин «Даир», «Гульдера», «Нариман».
Частный сектор: ул. 8 Марта 1-62, 51/1-51/18, ул. Фролова 2-39, ул. Абильсай 2-31, 12/1-12/7, ул. Краснопартизанская 17-47, ул. Тобольская 1-84, ул. Наримановская 4-24, ул. Павлова 11/1-11/7, 2/4-2/12.
КТП-808 (работы на ТП
30 мая 10:00 до 18:00
аптека «Фармаком», автомойка «PENA», ТОО «Уромед», магазин «Балапан».
Спальный сектор: пр. Н. Назарбаева 205, 207, 209, 211, 213, 215.
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