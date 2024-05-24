Завершились решающие серии игр стадии плей-офф XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, по результатам которых определился чемпион страны и обладатели серебряных и бронзовых медалей.

Последнее вбрасывание в сезоне / Фото vk.com/bctobol

В Актобе встречались местный клуб и «Тобол», боровшиеся за бронзовые медали. Первые два матча серии прошли в Костанае, где команды обменялись победами. В первой встрече хозяева потерпели поражение со счетом 89:105, а затем взяли реванш - 109:97.

Как и в домашних матчах, в играх в Актобе не смог помочь своей команде капитан «Тобола» Шаим Куанов.

Начало третьего матча прошло в упорной борьбе, и на шестой минуте стартовой четверти в четвертый раз было зафиксировано равенство в счете - 11:11. Но затем гости очень активно провели концовку игрового отрезка, после чего «Актобе» уступал к началу следующей десятиминутки семь очков - 18:25.

Для того, чтобы выйти из роли догоняющих, хозяевам понадобилось чуть больше половины второй четверти, и после счета 38:38 в этой роли оказался уже «Тобол». А на большой перерыв команды ушли с четырехочковым преимуществом «Актобе» - 47:43.

В равной борьбе прошла первая после 15-минутного отдыха десятиминутка. Но хозяева были чуть-чуть удачливее и немного точнее и, выиграв четверть, еще два очка добавили к своему преимуществу - 72:66.

Однако «Тобол» не намерен был сдаваться без боя, продолжая штурмовать кольцо соперника, и к экватору заключительного игрового отрезка сравнял счет - 79:79. Но через две минуты хозяева вновь были впереди, опережая костанайский клуб на семь очков. Два взятых в оставшееся время главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аута помогли «Тоболу» одержать победу в четвертой четверти, но этого оказалось недостаточно для победы в матче, который в итоге завершился в пользу «Актобе» - 90:86 (18:25, 29:18, 25:23, 18:20).

Сразу два игрока «Тобола» в этом матче записали на свой счет дабл-даблы. Это ставший самым результативным в составе клуба Дмитрий Дойников, набравший 18 очков и совершивший 13 подборов, и Антон Быков - 13 очков и 11 подборов. На счету Константина Двирного 16 очков, Павла Ильина и Артема Степанцова - по 9 очков, Рустама Валиева - 6. По 5 очков набрали Аскар Ахметжан, Адильбек Битенов и Арсений Семенов.

Борьба за мяч под кольцом / Фото vk.com/bctobol

В четвертой игре серии к капитану «Тобола», к сожалению, присоединился еще получивший травму игрок - Павел Ильин, однако костанайский клуб был настроен сделать все, чтобы решающий матч за «бронзу» прошел в Костанае.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, команды по пять раз сменили друг друга на посту лидера, и, как и в матче накануне, «Актобе» завершил игровой отрезок в роли догоняющего, правда, на этот раз его отставание было минимальным - 21:22.

Выйдя на старте второго игрового отрезка вперед и позволив гостям после этого лишь один раз догнать себя - 27:27, «Актобе» уверенно выиграл четверть и на большой перерыв ушел, опережая соперника на восемь очков - 42:34.

Но «Тобол» в третьей десятиминутке смог не только отыграться, четырежды сравнивая счет, но и на последних секундах игрового отрезка вновь оставить хозяев в роли догоняющих - 54:56.

Первым же броском сравняв счет в заключительной четверти, «Актобе» стал уходить в отрыв, нарастив его к третьей минуте до шести очков - 63:57. За четыре минуты до окончания встречи уже «Тобол» опережал соперника на три очка, но через две минуты хозяева минимально вырвались вперед - 70:69, и удержали минимальное преимущество до финального свистка - 74:73 (21:22, 21:12, 12:22, 20:17). Эта победа принесла актюбинскому клубу бронзовые медали чемпионата Казахстана.

В составе «Тобола» дабл-дабл на свой счет записали сразу три игрока: Дмитрий Дойников - 19 очков - 10 подборов, Антон Быков - 16 очков и 11 подборов и Константин Двирный - 12 очков и 10 подборов. Результативными действиями также отметились Рустам Валиев, набравший 12 очков, Артем Степанцов - 8 и Адильбек Битенов - 6.

А чемпионский титул завоевал сменивший название на «Ирбис Алатау» алматинский клуб, выигравший финальную серию у «Барсов Атырау» также в четырех матчах - 82:74 и 88:90 ОТ (в Алматы), 69:48 и 82:71 (в Атырау).

С мячом один из лучших игроков чемпионата Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

По итогам XXXII чемпионата Казахстана среди мужских команд Национальной лиги лучшими игроками признаны Роберт Пан, Маркус Майерс (оба - «Irbis-Alatau»), Джарвис Гаррет («Барсы Атырау»), Антон Быков и Дмитрий Дойников (оба - «Тобол»). А обладателем титула самого ценного игрока чемпионата - MVP Национальной лиги - стал Ванте Хендрикс («Актобе»). Лучшим тренером чемпионата признан главный тренер чемпионов Рамунас Цвирка («Irbis-Alatau»).

Генеральный секретарь Казахстанской баскетбольной Федерации Алмаз УЗАКОВ, подводя итоги чемпионата, отметил высокий уровень этого года:

- Мы стараемся развивать баскетбол в стране. В этом году впервые в Национальной лиге выступали сразу восемь клубов, и все они были конкурентоспособными. Все команды выложились на все 100%. На следующий сезон болельщиков и клубы ждет большой сюрприз, о котором вы непременно услышите.



