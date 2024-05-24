Депутат мажилиса, бывший министр образования Асхат Аймагамбетов во времена управления ведомством сделал экзамен по казахского языку обязательным для школьников. Об этом он рассказал журналисту Informburo.kz в кулуарах мажилиса.

Фото с сайта ortcom.kz

Решение о нововведении было принято ещё тогда, просто внедрили экзамен чуть позже.

Асхат Аймагамбетов считает, что при отсутствии других переводных экзаменов в школах сдача экзамена по казахскому языку не станет проблемой для учеников.

"Раньше практически все сдавали переводные экзамены. Я точно сдавал, когда учился в школе. Сейчас переводных экзаменов практически нет. Будет один экзамен по государственному языку, который в том числе не влияет на будущие оценки, сейчас такое приняли решение. Я думаю, что здесь не может идти никакой речи о том, что это каким-то образом вредит детям или они больше будут от этого уставать. Я не вижу никаких проблем. Могу сказать откровенно, что это решение было принято ещё в бытность мою министром. Это решение просто несколько позже после принятия внедряется в жизнь. Я как автор этого нововведения как могу быть против этого?" – сказал мажилисмен.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заверял, что экзамен по казахскому языку не будет влиять на школьную успеваемость учеников.

В Казахстане ученики 5-8-х и 10-х классов впервые будут сдавать новый экзамен. Он пройдёт с 27 по 31 мая. Каждая школа сама устанавливает точную дату. Тестирование по казахскому языку пройдёт в двух форматах: письменно и устно.