Компания "Казахтелеком" недавно объявила о повышении тарифов на десятки тарифных планов. Корреспондент Tengrinews.kz узнала у антимонопольного ведомства, есть ли основания для проверки в отношении оператора связи.

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20 мая в "Казахтелекоме" объявили о повышении тарифов на 51 тарифный план архивной линейки тарифов. На какие пакеты вырастут цены, можно посмотреть здесь.

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, операторы связи в Казахстане имеют право устанавливать тарифы самостоятельно на основе обоснованных затрат.

"Обоснованность повышения цен субъектом рынка может быть установлена только по результатам расследования. Основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении законодательства Казахстана в области защиты конкуренции", - объяснили в АЗРК.

Таким образом, объясняют в АЗРК, жалоб, а значит, и оснований для проверок нет.

"На сегодняшний день в агентство какие-либо сведения о наличии признаков нарушения законодательства в действиях акционерного общества ("Казахтелеком" - прим) по предстоящему повышению цен не поступали", - добавили в антимонопольном ведомстве.

В АЗРК добавили, что регулярно мониторят цены, в том числе на рынке связи, для выявления фактов их необоснованного повышения. Однако, что касается "Казахтелекома", компания повысит тарифы только с 1 июля этого года, а "мониторинг цен не может проводиться за ненаступивший период ".

Отметим, что по закону республики операторы связи не обязаны уведомлять антимонопольщиков о планируемом повышении цен. Действующее законодательство в области связи обязывает операторов известить за месяц лишь непосредственно абонентов.