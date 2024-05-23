"Не школа, а сарай!" - обратилась ко мне женщина, когда я делала фото здания школы № 23 по ул. Маяковского, 101.





Довольно грубо, подумала я, но она продолжила:

- Посмотрите, во что превратилась эта школа, а ведь была одна из самых лучших, тут даже в своё время шампиньоны выращивали, а бассейн у них был единственный. Не знаю, как сейчас, проходишь - смотреть страшно. А что там внутри творится, наверно, и того хуже.





Как выглядит школа внутри, было интересно и мне, поскольку поступала информация о плачевном ее состоянии. Попыталась посмотреть дважды, но застать директора не удалось, а без его разрешения пройти невозможно. Отвечать на вопросы и комментировать фотографии, которые мне прислали, никто не стал. Единственное, что сказали: "У нас все хорошо, дети учатся в две смены, а по поводу ремонта все вопросы в отдел образования". Такой запрос "НГ" сегодня отправила.

Средняя школа № 23 считается одной из лучших в Костанае по качеству обучения. Конечно, состояние здания для получения знаний не помеха, но безопасно ли оно для учащихся?





Судя по поступившей мне информации и фотографиям, школа внутри выглядит, как здание времён распада СССР.





Во время дождя протекает крыша, в некоторых кабинетах ставят ведра.

Спортзал эта беда стороной не обошла.





В каком состоянии находится электропроводка, остаётся только гадать. Мне сообщили, что в некоторых кабинетах она искрит.

Омрачают вид и старые окна с щелями.

В каких условиях приходится учиться детям, остаётся только гадать. Но то, что школе необходим ремонт, очевидно.

Ждём комментарии отдела образования.