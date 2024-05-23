Жительница Костаная проживает с 12-летней дочерью, которая учится в шестом классе. 13 апреля девочка сообщила матери о поведении сожителя ее бабушки. После чего женщина обратилась в полицию.

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- Я работаю допоздна, - рассказала она "НГ". - Дочь после школы по пути часто заходила в гости к своей бабушке - моей маме, которая живет с сожителем. В тот день, 13 апреля, она пришла домой от бабушки. Сказала: «Мне нужно тебе что-то показать». И показала фото обнаженного сожителя бабушки на своем телефоне. - Рассказала, что он до нее домогался еще с конца января этого года. В тот же день я подала заявление в Южный отдел УП Костаная.

«НГ» отправила запрос в ДП Костанайской области.

- начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы - "НГ"), - ответили в ведомстве. - Подозреваемый задержан и находится под арестом в следственном изоляторе. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В интересах следствия, в соответствии со ст.201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат.