Депутаты Мажилиса разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм в рамках нового закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В частности, статья 203 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность" дополняется такими квалифицирующими нормами, как "совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно".

Нарушение по статье 294 Уголовного кодекса "Вандализм" грозит наказанием в виде штрафа от 100 МРП (ранее 50 МРП) до 200 МРП (ранее 160 МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток (ранее - 40 суток).

Как отмечается, данная статья дополнена частью 2 "совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно". Такие деяния караются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, казахстанцам за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит штраф в 10 МРП.

Теперь по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях - "Мелкое хулиганство" - за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах грозит штраф в размере 50 МРП (ранее 20 МРП) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее 15 суток). Повтор этих нарушений в течение года влечет административный арест на срок от 20 (ранее 15 суток) до 30 суток.

За нарушения по статье 434-2 Кодекса об административных правонарушениях - "Загрязнение мест общего пользования" - наказания увеличены вдвое. За загрязнение парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, штраф составит 10 МРП (ранее 5 МРП). За повтор нарушения в течение года - 20 МРП (ранее 10 МРП).