Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность введут в Казахстане
Tengrinews.kz
В Казахстане собираются ввести уголовную ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет. Соответствующий законопроект 22 мая рассмотрели в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Проектом закона вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера.
Как отмечается, это позволит охватить такие виды проституции, в том числе с незаконным вовлечением в нее несовершеннолетних лиц, и в дальнейшем привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 Уголовного кодекса и 450 Кодекса об административных правонарушениях.
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