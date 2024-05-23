Шаг вперёд и два назад...
Mars
Запоздалое чествование победительницы Х-Factor Улпан Жумабековой, затянувшееся до безобразия назначение акимов Карасуского и Узункольского районов, рассмотрение организации летнего отдыха детей в самый канун наступления больших школьных каникул внезапно появились в информационной повестке главы нашего региона.
Кроме того, Кумар Иргибаевич под камеру "порадовался" приобретению нового жилья вместе с пострадавшими от паводка в Костанае и жителями одноименного района. Обошел со свитой чиновников подзатянувшееся строительство новых социальных объектов в областном центре. Со своей инстаграм-страницы бодро проинформировал общественность о качественном прохождении зимней отопительной кампании и улучшении дорожной инфраструктуры региона.
Что не так?
На мой взгляд, все это попахивает обыкновенным популизмом и ИБД (имитацией бурной деятельности). Почему? Что сделано Аксакаловым в нашей области такого, чем могли бы гордиться костанайцы? Какая глобальная проблема решена главой области? НИЧЕГО.
Все реализуемые в регионе и неустанно декларируемые хозяином области инвестиционные проекты - наследие прежних акимов. Как не решаются и наследственные проблемы, например - завершение ремонта областной детской больницы. Воз и ныне там...
Вообще, в народе поговаривают, что нынешняя областная власть самая слабая за всю историю Костанайщины. Нет системности и последовательности в ее работе. Одна сплошная демагогия и позерство.
Кстати, посевная кампания сейчас идёт и живет, ведомой только ей самой жизнью.
P.S. Не припомню, чтобы нашу область природа наказывала последовательно такими бедами - неурожаем и большим паводком. Невезение или карма?
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